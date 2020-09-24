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09:30 (мск), источник: Аргументы и факты

В Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки вакцин от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах и недостатках вакцин от коронавирусной инфекции, над которыми работают ученые во всем мире. Об этом пишет РИА Новости.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 948+149
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело929 829+6 130
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 880 241+264 405
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось976 640+5 524
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 983 692+227 044
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: РИА "Новости"
Видео
Мишустину пообещали продвигать российскую вакцину от COVID-19 силами ВОЗ

В пресс-службе ведомства пояснили, что вакцины разрабатывают на пяти разных технологических площадках. Большая часть разрабатываемых препаратов от COVID-19 является субъединичными вакцинами. Они обладают технологической безопасностью, поскольку на стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Правда, чтобы препарат показал свою эффективность, его нужно вводить, как правило, несколько раз.

Существуют также безопасные вакцины на основе вирусоподобных частиц. Они состоят только из вирусных белков, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно. Кроме того, для этого нужны большие финансовые затраты.

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Наиболее простым является производство ДНК- и РНК-вакцины. Однако препараты на основе нуклеиновых кислот на практике не применяются, поскольку технологии доставки генетического материала в клетку организма недостаточно хорошо разработаны.

Также ученые работают над созданием вакцины, основанной на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (неспособных размножаться). В геномы этих векторов встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, при применении такой вакцины полноценный иммунитет может не сформироваться, если у человека есть антитела к вирусному вектору.

Классическими технологическими платформами, которые применяются дольше остальных, являются живые ослабленные и инактивированные вакцины.
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При инактивированной вакцине, которая содержит нежизнеспособные вирусы, для формирования длительного иммунного ответа часто необходимы повторные введения препарата. Что касается живых ослабленных вакцин, они требуют однократного введения. Однако в этом случае есть риск, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин объявил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от COVID-19. Первая вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе.

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