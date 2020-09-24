В Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки вакцин от COVID-19

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Существуют также безопасные вакцины на основе вирусоподобных частиц. Они состоят только из вирусных белков, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно. Кроме того, для этого нужны большие финансовые затраты.
Наиболее простым является производство ДНК- и
Также ученые работают над созданием вакцины, основанной на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (неспособных размножаться). В геномы этих векторов встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, при применении такой вакцины полноценный иммунитет может не сформироваться, если у человека есть антитела к вирусному вектору.
При инактивированной вакцине, которая содержит нежизнеспособные вирусы, для формирования длительного иммунного ответа часто необходимы повторные введения препарата. Что касается живых ослабленных вакцин, они требуют однократного введения. Однако в этом случае есть риск, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.
Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин объявил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от COVID-19. Первая вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе.