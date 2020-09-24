11:37 (мск), источник: РИА Новости
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и
Как уточнила
Дата прощания и похорон станет известна позже.
Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Панга в «Турандот» Джакомо Пуччини, Нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в «Войне и мире» Сергея Прокофьева.
Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало».