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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

Источник: РИА Новости

Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.

Дата прощания и похорон станет известна позже.

Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Панга в «Турандот» Джакомо Пуччини, Нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в «Войне и мире» Сергея Прокофьева.

Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало».

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