13:32 (мск), источник: Это Кавказ
Урочище Уштулу: дикая природа Кавказа
Это место в горах
Путь в Уштулу проходит по живописному Черекскому ущелью. Первая остановка — Голубые озера. До них около часа езды из Нальчика по хорошему асфальту. Проехать мимо невозможно: озеро
Вокруг озера тянется пешеходная дорожка. Хорошо обойти его со всех сторон и разглядеть все оттенки потрясающего бирюзового цвета воды. Верхнее Голубое озеро находится выше, нужно свернуть с основной дороги.
После озер дорога идет выше по ущелью. Следующая остановка — старая, выбитая в скалах колесная дорога. Построена она вручную в 1883 году — об этом рассказывает памятный камень. Возле него и стоит остановить машину, чтобы прогуляться по дороге, откуда открываются живописные виды на ущелье. В этом месте высота над рекой около 300 метров.
Затем едем в поселок Верхняя Балкария. Ущелье тут широкое, а сам поселок довольно большой: есть гостиницы, магазины и несколько крупных кафе с национальной кухней — не дорого и очень вкусно. Выше по склонам находится музей под открытым небом — развалины древнего балкарского поселения. В нем сохранились основания каменных домов и ограждений и родовая башня князей Абаевых.
После Верхней Балкарии «цивилизация» заканчивается. Мы в приграничной зоне, совсем недалеко Грузия. Проходим погранпост (обязательно нужны паспорта) и отправляемся в место с уникальной природой — урочище Уштулу в верховьях Черекского ущелья.
Дорога после поста гравийная и даже расчищена грейдером, но для городского седана будет большим испытанием. Лучше иметь высокопроходимый автомобиль.
Через лес по берегу Черека доезжаем до входа в заповедник Уштулу. О том, что мы на месте, скажут домик егеря, забор, большие ворота и табличка с просьбой закрывать их, чтобы не входили животные.
В Уштулу очень красивые панорамы. Само урочище представляет собой широкую долину в кайме гор. Высота примерно 2400 местров над уровнем моря. Вокруг простор и нереально чистый воздух. Леса нет — горы покрыты травой и огромными зарослями можжевельника.
Здесь проходит множество маршрутов для пеших и конных походов, так что в Уштулу есть два больших уютных гостевых дома — с банями и лошадями. Находятся гостиницы далеко друг от друга, но, если двигаться по дороге, их легко найти — мимо не проехать.
Не проехать и мимо источников нарзана. Там, где они текут, целое поле из рыжей травы — так ее окрашивает вода. Очень необычное зрелище. Сами источники огорожены забором, есть лавочки — можно сидеть, пить минералку и созерцать красоты.
Но пора отправляться дальше. Прямо перед нами — хребет, за которым, всего в пяти километрах, Грузия. Повернем голову направо — там Безенги и Дыхтау. А дорога уходит влево, вдоль реки Карасу. В этих местах можно встретить пасущихся горных яков. Уштулу, Безенги — это те немногочисленные места на Кавказе, где разводят этих животных. Если посчастливится, попадется большое стадо.
После поворота дороги влево по ней спокойно можно проехать совсем немного, дальше уже только хардкор. Дороги почти и нет. Подойдет только внедорожник — чем более суровый, тем лучше, например УАЗ-«буханка». Впрочем, ехать дальше почти некуда — это тупик, здесь лучше сойти и пройтись пешком, обозревая панорамы гор на все 360 градусов. Шум реки Карасу, кристальный воздух, солнце, заходящее за горы, — полная гармония с природой.
Поездка из Нальчика в Уштулу и обратно занимает целый день. Но лучше, конечно, побыть в этих местах подольше — отправиться в походы, пешие или конные, а главное, вдоволь налюбоваться пейзажами.