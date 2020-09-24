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13:32 (мск), источник: Это Кавказ

Урочище Уштулу: дикая природа Кавказа

Это место в горах Кабардино-Балкарии стоит того, чтобы отправиться в путешествие — посмотреть есть на что даже по дороге.

Источник: Виктория Богачева

Путь в Уштулу проходит по живописному Черекскому ущелью. Первая остановка — Голубые озера. До них около часа езды из Нальчика по хорошему асфальту. Проехать мимо невозможно: озеро Чирик-Кель, оно же Нижнее Голубое, находится вдоль дороги. Здесь большая парковка, много кафе и рынок — можно перекусить и купить сувениры.

Вокруг озера тянется пешеходная дорожка. Хорошо обойти его со всех сторон и разглядеть все оттенки потрясающего бирюзового цвета воды. Верхнее Голубое озеро находится выше, нужно свернуть с основной дороги.

Источник: Виктория Богачева

После озер дорога идет выше по ущелью. Следующая остановка — старая, выбитая в скалах колесная дорога. Построена она вручную в 1883 году — об этом рассказывает памятный камень. Возле него и стоит остановить машину, чтобы прогуляться по дороге, откуда открываются живописные виды на ущелье. В этом месте высота над рекой около 300 метров.

Источник: Виктория Богачева

Затем едем в поселок Верхняя Балкария. Ущелье тут широкое, а сам поселок довольно большой: есть гостиницы, магазины и несколько крупных кафе с национальной кухней — не дорого и очень вкусно. Выше по склонам находится музей под открытым небом — развалины древнего балкарского поселения. В нем сохранились основания каменных домов и ограждений и родовая башня князей Абаевых.

Источник: Виктория Богачева

После Верхней Балкарии «цивилизация» заканчивается. Мы в приграничной зоне, совсем недалеко Грузия. Проходим погранпост (обязательно нужны паспорта) и отправляемся в место с уникальной природой — урочище Уштулу в верховьях Черекского ущелья.

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Дорога после поста гравийная и даже расчищена грейдером, но для городского седана будет большим испытанием. Лучше иметь высокопроходимый автомобиль.

Источник: Виктория Богачева

Через лес по берегу Черека доезжаем до входа в заповедник Уштулу. О том, что мы на месте, скажут домик егеря, забор, большие ворота и табличка с просьбой закрывать их, чтобы не входили животные.

Источник: Виктория Богачева

В Уштулу очень красивые панорамы. Само урочище представляет собой широкую долину в кайме гор. Высота примерно 2400 местров над уровнем моря. Вокруг простор и нереально чистый воздух. Леса нет — горы покрыты травой и огромными зарослями можжевельника.

Источник: Виктория Богачева

Здесь проходит множество маршрутов для пеших и конных походов, так что в Уштулу есть два больших уютных гостевых дома — с банями и лошадями. Находятся гостиницы далеко друг от друга, но, если двигаться по дороге, их легко найти — мимо не проехать.

Источник: Виктория Богачева

Не проехать и мимо источников нарзана. Там, где они текут, целое поле из рыжей травы — так ее окрашивает вода. Очень необычное зрелище. Сами источники огорожены забором, есть лавочки — можно сидеть, пить минералку и созерцать красоты.

Но пора отправляться дальше. Прямо перед нами — хребет, за которым, всего в пяти километрах, Грузия. Повернем голову направо — там Безенги и Дыхтау. А дорога уходит влево, вдоль реки Карасу. В этих местах можно встретить пасущихся горных яков. Уштулу, Безенги — это те немногочисленные места на Кавказе, где разводят этих животных. Если посчастливится, попадется большое стадо.

Источник: Виктория Богачева

После поворота дороги влево по ней спокойно можно проехать совсем немного, дальше уже только хардкор. Дороги почти и нет. Подойдет только внедорожник — чем более суровый, тем лучше, например УАЗ-«буханка». Впрочем, ехать дальше почти некуда — это тупик, здесь лучше сойти и пройтись пешком, обозревая панорамы гор на все 360 градусов. Шум реки Карасу, кристальный воздух, солнце, заходящее за горы, — полная гармония с природой.

Источник: Виктория Богачева

Поездка из Нальчика в Уштулу и обратно занимает целый день. Но лучше, конечно, побыть в этих местах подольше — отправиться в походы, пешие или конные, а главное, вдоволь налюбоваться пейзажами.

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