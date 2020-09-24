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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Директор «Вектора» назвал срок действия вакцины от COVID-19

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще, чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил в анонсе фильма «Опасный вирус. Вакцины», который выйдет на канале «Россия 1».

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Источник: РИА Новости

Несколько дней назад стало известно, что Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор» при Роспотребнадзоре. Процесс планируют завершить к 15 октября.

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После этого клинические испытания препарата, который назвали «ЭпиВакКорона», продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.

Первая фаза клинических испытаний этой вакцины завершилась на прошлой неделе. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.

По словам ученого, всего в исследовании «ЭпиВакКороны» на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.

Производить вакцину будут на площадке «Вектора».

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Во время загрузки произошла ошибка.
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