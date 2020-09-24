Директор «Вектора» назвал срок действия вакцины от COVID-19

Несколько дней назад стало известно, что Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор» при Роспотребнадзоре. Процесс планируют завершить к 15 октября.
После этого клинические испытания препарата, который назвали «ЭпиВакКорона», продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.
Первая фаза клинических испытаний этой вакцины завершилась на прошлой неделе. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
По словам ученого, всего в исследовании «ЭпиВакКороны» на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.
Производить вакцину будут на площадке «Вектора».