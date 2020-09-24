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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
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18.09
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22.09
6215
23.09
6431
24.09
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11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
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150
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Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
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14.09
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11.0924.09
Инфицировано31 920 652+272 722
11.09
305600
12.09
319775
13.09
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14.09
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15.09
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16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
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21.09
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23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 311+5 600
11.09
5861
12.09
6092
13.09
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14.09
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Выздоровело22 002 729+226 130
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20.09
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21.09
203874
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251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: Reuters

«Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом», — заявил Трюдо в видеообращении к народу. Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник, 22 сентября, за сутки выявили «намного больше тысячи» заражений.

Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны.
Джастин Трюдо
премьер страны

«И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели (по коронавирусу — ИФ), они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад», — заявил он.

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При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы. «Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество», — сказал Трюдо.

В своей речи премьер-министр призвал канадцев продолжать использовать защитные маски и установить правительственное приложение, которое уведомляет пользователя в случае, если тот находился в контакте с больным коронавирусом. «Вместе мы в состоянии взять под контроль эту вторую волну», — заявил политик.

СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронавируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1000.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

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