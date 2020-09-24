Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

«Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом», — заявил Трюдо в видеообращении к народу. Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник, 22 сентября, за сутки выявили «намного больше тысячи» заражений.
Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны.
«И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели (по коронавирусу — ИФ), они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад», — заявил он.
При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы. «Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество», — сказал Трюдо.
В своей речи
СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронавируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1000.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.