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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Названа цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
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14.09
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Скончалось19 948+149
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12.09
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14.09
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18.09
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22.09
160
23.09
150
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Выздоровело929 829+6 130
11.09
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12.09
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13.09
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14.09
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15.09
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Инфицировано31 914 770+271 572
11.09
305600
12.09
319775
13.09
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14.09
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16.09
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17.09
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18.09
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19.09
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21.09
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22.09
293319
23.09
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24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 109+5 430
11.09
5861
12.09
6092
13.09
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14.09
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Выздоровело21 999 987+224 923
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13.09
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233568
11.0924.09
Источник: РИА Новости
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«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — рассказал он на пресс-конференции.

Кроме того, добавил Дмитриев, стоимость «Авифавира» могут впоследствии еще снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов.
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«Авифавир», в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед», которые до этого использовали для лечения больных в стационарах. Первый стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток, второй — 12 320 рублей за 40 таблеток.

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