Два немецких министра за один день самоизолировались из-за коронавируса

«Сегодня днем я узнал, что сотрудник министра ЕС, присутствовавший в Совете министров торговли в Берлине, оказался инфицирован коронавирусом. В качестве меры предосторожности я отправился на домашний карантин», — написал Альтмайер.
Он добавил, что на прошлой неделе тестировался на наличие инфекции и получил отрицательный результат, а также рассказал, что чувствует себя очень хорошо.
Ранее стало известно, что охранник германского министра иностранных дел оказался заражен —
В марте 2020 года на удаленную работу переходила и глава немецкого правительства Ангела Меркель. После того, как оказалось, что врач, которого посещала канцлер, инфицирован, ей пришлось уйти на карантин. Позже тесты показали, что она не заболела COVID-19.