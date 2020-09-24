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13:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Два немецких министра за один день самоизолировались из-за коронавируса

Министр экономики Германии Петер Альтмайер самоизолировался после контакта с инфицированным коронавирусом и написал об этом в своем Twitter. Таким образом, самоизолировавшихся в этот день немецких министров стало двое — ранее такое же решение принял глава МИД Хайко Маас.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
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Скончалось19 948+149
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Выздоровело929 829+6 130
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12.09
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11.0924.09
Инфицировано31 914 770+271 572
11.09
305600
12.09
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Скончалось977 109+5 430
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Выздоровело21 999 987+224 923
11.09
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Источник: Reuters

«Сегодня днем я узнал, что сотрудник министра ЕС, присутствовавший в Совете министров торговли в Берлине, оказался инфицирован коронавирусом. В качестве меры предосторожности я отправился на домашний карантин», — написал Альтмайер.

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Он добавил, что на прошлой неделе тестировался на наличие инфекции и получил отрицательный результат, а также рассказал, что чувствует себя очень хорошо.

Ранее стало известно, что охранник германского министра иностранных дел оказался заражен — из-за этого Хайко Маас также был вынужден самоизолироваться. Первый проведенный тест показал, что он не подхватил инфекцию.

В марте 2020 года на удаленную работу переходила и глава немецкого правительства Ангела Меркель. После того, как оказалось, что врач, которого посещала канцлер, инфицирован, ей пришлось уйти на карантин. Позже тесты показали, что она не заболела COVID-19.

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