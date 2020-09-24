13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые невероятные снимки с дронов (фото)
Среди победителей есть и фото из России.
В Италии были объявлены победители международного фотоконкурса Siena Drone Awards 2020. Свои снимки на конкурс прислали фотографы из 126 стран мира. Все работы сделаны с помощью беспилотников и разделены на 10 категорий: «Свадьба», «Видео», «Город», «Дикая природа», «Люди», «Животные», «Абстракция», «Спорт», «Серии» и «Пустые города: жизнь в условиях COVID-19».
Лучшим снимком конкурса была названа работа «Любящее сердце природы» австралийского фотографа Джима Пико. А в категории «Дикая природа» победил россиянин Дмитрий Вилюнов, который с помощью дрона показал, как цапли вьют гнезда на деревьях.