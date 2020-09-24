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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые невероятные снимки с дронов (фото)

Среди победителей есть и фото из России.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Италии были объявлены победители международного фотоконкурса Siena Drone Awards 2020. Свои снимки на конкурс прислали фотографы из 126 стран мира. Все работы сделаны с помощью беспилотников и разделены на 10 категорий: «Свадьба», «Видео», «Город», «Дикая природа», «Люди», «Животные», «Абстракция», «Спорт», «Серии» и «Пустые города: жизнь в условиях COVID-19».

Лучшим снимком конкурса была названа работа «Любящее сердце природы» австралийского фотографа Джима Пико. А в категории «Дикая природа» победил россиянин Дмитрий Вилюнов, который с помощью дрона показал, как цапли вьют гнезда на деревьях.

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