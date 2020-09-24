Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
15:48 (мск), источник: Газета.Ру

«Отчаянная вещь»: добровольцев массово заразят коронавирусом

Первые в мире испытания вакцины от SARS-CoV-2, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом, начнутся в январе 2021 года в Великобритании. По данным СМИ, исследователи сперва введут людям вакцину, а спустя месяц — живой вирус. Тем временем в России испытания проводят в полной секретности, группам добровольцев вводят вакцину или плацебо — при этом информация о том, что и кому ввели, хранится в запечатанном конверте в сейфе, сообщили «Газете.Ru» в Центре им. Гамалеи.

Коронавирус COVID-19
16:41 (мск)Златан Ибрагимович заразился коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано31 932 867+266 855
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 452+5 352
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 010 986+227 408
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: РИА "Новости"

В Великобритании планируют начать первые в мире испытания вакцины против коронавируса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организаторов исследования, которые планируют выступить публично на следующей неделе.

Читайте также
COVID-19 продолжает распространяться по миру

По данным издания, процедуры начнутся в январе 2021 года на территории специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона при строгом соблюдении карантина участниками исследования — уже согласилось около 2 тыс. человек. Более того, каждый из них получит более £4 тыс. (около 400 тыс. рублей).

Людей, которые решили испытать препарат, привьют, а затем спустя месяц намеренно заразят коронавирусной инфекцией, после чего поместят под наблюдение, чтобы оценить эффективность вакцины. При этом для снижения риска развития осложнений будет использоваться противовирусный препарат «Ремдесивир», пишет FT.

Пока неизвестно, какую вакцину будут делать британцам. Всего в стране тестируется две: препарат на основе рекомбинантного вирусного вектора, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также экспериментальная РНК-вакцина, созданная Имперским колледжем Лондона.

Между тем, как пояснил «Газете.Ru» вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн, подобные эксперименты проводились еще при зарождении вакцинологии. Он рассказал, что в 1796 году ученые проиммунизировали ребенка штаммом вируса коровьей оспы, а спустя две недели ввели живой вирус натуральной оспы — мальчик пережил испытания.

Это действительно отчаянная такая вещь. Хотя когда-то вакцинология так и зародилась. В наше время, конечно, так уже обычно не делают.
Анатолий Альштейн
вирусолог Центра им. Гамалеи
Читайте также
Директор «Вектора» назвал срок действия вакцины от COVID-19

По его мнению, для эксперимента британцы тщательно подберут добровольцев — здоровых людей в возрасте от 20 до 40 лет, после чего повторно оценят их состояние и начнут исследования. «Потом их привьют, заразят и после этого будут тщательно следить за появлением симптомов и, если они будут появляться, они начнут их лечить», — подчеркнул Альштейн.

При этом вирусолог не сомневается, что если власти Великобритании одобрят данные испытания, то добровольцам не только заплатят за участие, но и дадут страховку — жизни и потери трудоспособности.

«Судя по тому, как у нас развивается эпидемия — как и кто болеет — они не так уж страшно и рискуют, потому что будет отобранный контингент, которому не грозит, даже в случае, если что-то пойдет не так, тяжелая форма. Однако исключить этого нельзя — заболевание очень коварное», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Альштейн добавил, что такие древние методы проверки вакцины являются самым быстрым способом.
Читайте также
Российский ученый прокомментировал информацию о неточности данных о вакцине «Спутник V»

Однако во всем мире, в том числе и в России, по его словам, власти перестраховываются от таких испытаний, поскольку нельзя проследить за тем, как будет протекать инфекция у проиммунизированного человека.

Британским коллегам, по его словам, важно только одно — создает ли препарат барьер против заболевания. «Если доброволец заболеет, то его сразу начнут лечить, будут применять “Ремдисивир”, лекарство, которое по- настоящему подтвердило, что помогает. Их быстро положат на койки и будут восстанавливать в клинических условиях», — посетовал Альштейн.

Он добавил, что если испытания начнутся в январе 2021 года, то уже к февралю-марту ученые получат результат. Вирусолог также рассказал, что к этому времени и ряд российских исследователей представят еще несколько разрабатываемых вакцин.

У нас разрабатывается еще несколько вакцин. В ближайшее время они перейдут к третьей фазе испытаний. Это вакцина «Вектора», Центра им. Чумакова, в Санкт-Петербурге и ученые Московского университета также готовят. Будет вакцинная эпопея.
Анатолий Альштейн
сотрудник Центра им. Гамалеи

В России испытания проводят, как принято во всем мире — двойным слепым методом, пояснил Альштейн.

В этом случае никто до полного учета результатов не знает, какой группе добровольцев дали вакцину, а какой плацебо. Тайна, по его словам, хранится в запечатанном конверте в сейфе.

Дальше ученые наблюдают за тем, как они естественным путем заражаются. Идет пандемия, люди заболевают и в том числе и те, которые участвуют в эксперименте. После этого исследователи смотрят разницу между этими группами. Если быстро число инфицированных появится в одной из групп, то конверт с данными о вводимом препарате распечатывают.

«Исследование может закончится гораздо раньше, а может тянуться около полугода. Это зависит от уровня заболеваемости. Если люди заражаются меньше или наравне из группы плацебо, то вакцина вредна или бесполезна. Если получившие вакцину заражаются мало или вообще нет, то препарат хороший. Это очень объективный подход к исследованиям», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Яна Штурма

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российские туристы нашли способ путешествовать без справок о COVID-19
«Сложно для полиции»: кто подделывает справки об отсутствии ковида
Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19
Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский
Сбербанк изменил название и представил новый логотип
Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит
Названы самые невероятные снимки с дронов (фото)
Названа цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19
Здоровье
17 продуктов, которые убьют холестерин Они содержат витамин E. Этот исключительно полезный элемент, в отличие от соседа по алфавиту — витамина D, — можно получить с пищей.
Hi-Tech
В России появилась необычная «капсула» 2 млн. Что это Набор для богатых геймеров
Кино
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!» Одним из партнеров телеведущей на площадке стал Владимир Сычев
Новости партнеров
Крах биржи угрожает России
Дополнительный доход получат россияне
Монах из Крыма назвал следующего президента России
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
Дети
15-летняя красавица-дочка Волочковой произвела фурор (фото) Звезда очень гордится девочкой
Леди
Бузова отрезала челку и стала похожа на Джей Ло Звезда изменилась до неузнаваемости!
Новости партнеров
Крах биржи угрожает России
Дополнительный доход получат россияне
Монах из Крыма назвал следующего президента России
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь