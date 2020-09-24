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17:44 (мск), источник: Интерфакс

Страны Европы осенью столкнулись с ухудшением ситуации с COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Ряд европейских стран в последнее время фиксирует рекордные показатели случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано31 937 244+264 158
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 624+5 252
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 013 874+228 406
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: AP 2020

Британское издание The Guardian отмечает, что в Нидерландах суточный прирост случаев коронавируса достиг рекордных показателей — за последние 24 часа, по данным министерства здравоохранения страны, выявили 2544 заражения. Отмечается, что число случаев коронавируса ежедневно растет с середины сентября.

По данным Минздрава, 16 инфицированных скончались. Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превышает отметку в 100 тыс., более 6 тыс. инфицированных скончались.

Рост числа случаев коронавируса фиксируется в Польше после ослабления ограничений по борьбе с инфекцией. Так, в четверг зафиксирован рекордный с марта прирост заражений — 1136. За время пандемии в стране выявили более 82,8 тыс. случаев COVID-19, причем более 2 тыс. заразившихся скончались.

Несмотря на это, правительство заявило, что намерено избежать очередного общенационального карантина, чтобы не подорвать экономику.

Новость
COVID-19 продолжает распространяться по миру

Как сообщает The Guardian, в Чехии в четверг выявили 2309 новых случаев коронавируса COVID-19, что является третьим по величине рекордным показателем. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.

Власти Финляндии заявили о «тревожной» активизации распространения коронавируса — среднесуточный прирост заражений удвоился за последние две недели. Ранее этот показатель составлял 387 случаев, теперь — почти 800.

Ситуация с коронавирусом в других странах мира

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо. «Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом», — заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник, 22 сентября, за сутки выявили «намного больше тысячи» заражений. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

Новость
Опубликован прогноз распространения второй волны COVID-19 в Европе

Самый высокий прирост заражений зафиксирован в Индонезии — за сутки выявили 4634 новых случая коронавируса. По данным минздрава страны, еще 128 инфицированных скончались.

Таким образом, всего в стране диагностировано более 262 тыс. случаев COVID-19, число смертей инфицированных превышает отметку в 10 тыс.

Коронавирус продолжает интенсивно распространятся в Иране. Так, по данным иранского минздрава, за 24 часа в стране выявили более 3,5 тыс. заражений. Также зафиксировано 175 летальных исходов, что выше, чем показатели во время пика пандемии в марте.

Таким образом, всего в стране выявили свыше 436 тыс. случаев коронавируса,… более 25 тыс. инфицированных скончались. СМИ отмечают, что показатель смертности в Иране является самым высоким среди стран Ближнего Востока.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире по состоянию на 24 сентября выявили свыше 32 млн заражений COVID-19, свыше 982 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Между тем, выздоровели более 23,7 млн заразившихся, что составляет 73,7% от числа выявленных заражений.

США стоят на первом месте в мире по числу случаев коронавируса и летальных исходов — там зафиксировано более 7 млн случаев инфицирования, зарегистрировано свыше 206 тыс. летальных исходов.

Второе и третье место по темпам распространения коронавирусной инфекции занимают Индия и Бразилия.

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