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День в истории: 3 октября
Открытие первых общеобразовательных учреждений в Российской империи, создание сигнала SOS и другие памятные события этого дня.
С 1990 года в этот день в Германии отмечают важный национальный праздник — День германского единства. Он отмечается в день окончательного объединения ГДР и ФРГ. Это единственный государственный праздник Германии, установленный на федеральном уровне: его отмечают во всех землях.
До 1990 года в Федеративной республике Германия День германского единства праздновался 17 июня. Он был введен в 1954 году в память о событиях 17 июня 1953 года в ГДР.
В этот день в 1782 году Екатериной II в честь 20-летия своего царствования был учрежден орден Святого Владимира. Новая награда имела 4 степени и предназначалась для военных и гражданских чинов. В этот же день орденом были награждены Петр Румянцев, Никита Панин, Николай Репнин, Иван Чернышев, Захар Чернышев, Иван Бецкой, Александр Безбородко, Александр Голицын, Григорий Потемкин, Иван Шувалов и Григорий Орлов.
Орден Святого Владимира был важной государственной наградой вплоть до 1917 года. Всего за время его существования орденом 1-й степени было награждено примерно 700 человек, 2-й степени — примерно 3 тысячи человек, 3-й степени — примерно 10 тысяч человек, 4-й степени — примерно 30 тысяч человек.
Указом от 3 октября 1786 года в 26 губерниях Российской империи были открыты первые общеобразовательные учреждения — Главные народные училища. Первое Главное народное училище было открыто в
В Главных народных училищах было четыре класса. В них применялись прогрессивные для своего времени методы обучения и учета знаний учеников, использовалась
В 1906 году в этот день в Берлине состоялась Первая международная телеграфная конференция, на которой был принят международный сигнал бедствия, известный как SOS. Существующие до этого сигналы бедствия не могли считаться международными, а сообщение о происшествии, передаваемое открытым текстом с помощью азбуки Морзе, было чересчур длинным, поэтому принявшие его нередко не успевали прийти на помощь.
Принятый сигнал был прост в распознавании: три точки, три тире, три точки. Уже позже были придуманы различные расшифровки этих букв, например, «Save Our Souls» («Спасите наши души») или «Stop Other Signals» («Прекратите другие сигналы»).
За чуть более чем вековое существование сигнал SOS помог спасти множество жизней. Сейчас им практически не пользуются, поскольку все суда оснащены современными каналами связи.
Ровно 52 года назад свой первый полет совершил советский пассажирский трехдвигательный самолет Ту-154. Он начал разрабатываться по задания правительства в 1965 году и соединил в себе лучшие качества предшественников: экономичность Ан-10, скорость Ту-104 и дальность Ил-18. Он стал самым массовым советским реактивным пассажирским самолетом и одним из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров.
Регулярные пассажирские рейсы Ту-154 начал совершать в 1972 году. Лайнер активно эксплуатировался до 2000-х годов, а затем авиакомпании постепенно начали от него отказываться, в первую очередь,