В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

В Москве коронавирусом заразились более 280 тыс. человек, из них выздоровели 241 тыс. Умерли более 5,1 тыс. заразившихся.
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства.
Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.
По информации «РИА Новости», москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на дистанционный режим работы и отказаться от поездок в общественном транспорте.
Сегодня, 24 сентября, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о росте заражений в столице и рекомендовал жителям города носить маски и сократить социальные контакты. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил 5 тыс. компаний вернуть сотрудников на удаленный режим работы.