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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Власти Москвы рассматривают возможность возвращения обязательной самоизоляции для пожилых людей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Карантин для москвичей старше 65 лет был отменен 9 июня. Сегодня, 24 сентября, впервые с 23 июня в столице выявлено более 1 тыс. новых заразившихся.

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В Москве коронавирусом заразились более 280 тыс. человек, из них выздоровели 241 тыс. Умерли более 5,1 тыс. заразившихся.

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства.

Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.

По информации «РИА Новости», москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на дистанционный режим работы и отказаться от поездок в общественном транспорте.

Сегодня, 24 сентября, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о росте заражений в столице и рекомендовал жителям города носить маски и сократить социальные контакты. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил 5 тыс. компаний вернуть сотрудников на удаленный режим работы.

Москвичей призвали носить маски и сократить контакты с людьми
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