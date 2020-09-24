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21:59 (мск), источник: РБК

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 048 333+320 312
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось979 454+6 278
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 025 324+228 809
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: AP 2020

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление директора Департамента общественного здравоохранения Британии Ивонн Дойл, в четверг подтвердилось более 6,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

В общей сложности в Великобритании зафиксировали более 416 тыс. заболевших. По словам Дойл, за последнюю неделю суточный прирост новых заболевших вырос почти вдвое: в прошлый четверг в стране коронавирус был обнаружен у 3395 жителей.

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Также за 24 часа от COVID-19 умерли 40 человек. Дойл отметила, что заболеваемость растет во всех возрастных группах, увеличилось и количество госпитализаций.

«Мы все должны следовать новым мерам, которые были введены, чтобы помочь сдержать распространение вируса», — сказала Дойл. Она порекомендовала британцам устанавливать новое приложение для смартфонов, которое отслеживает контакты людей.

Кроме того, новый рекорд по суточному приросту инфицированных зафиксировали и во Франции. Как пишет Figaro, за 24 часа в стране выявили 16 096 новых зараженных. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились почти 500 тыс. человек.

В период с конца июня до начала августа заболеваемость COVID-19 в Великобритании снижалась и опустилась до отметки ниже 1 тыс. случаев в день, но затем снова стала расти.

Главный санитарный врач страны Крис Уитти 21 сентября заявлял, что Великобритания достигла критической точки в развитии ситуации с коронавирусом.

На следующий день власти страны на полгода ужесточили ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Запретили массовые свадебные и погребальные церемонии, граждан обязали носить маски в общественных местах, барам разрешили работать только до 22:00.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло вчетверо. В октябре врачи не исключают суточный прирост в десятки тысяч человек.

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