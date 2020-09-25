Коронавирус в Британии: рекордные цифры и предчувствия ажиотажа

Рост числа заболевших отмечают власти Британии. За среду здесь зарегистрировано 6634 новых случая — почти на 500 больше, чем днем ранее.
Официально это самое высокое число заражений в Британии за сутки с самого начала пандемии, однако корреспондент
«Весной, на пике падемии у нас были настолько ограниченные возможности тестирования, что его проходили, можно сказать, только пациенты больниц», — отмечает Триггл.
«Сигналы совершенно четкие. Процент позитивных тестов растет среди всех возрастных групп, и мы наблюдаем резкий всплеск числа пациентов в больницах и отделениях реанимации, — сказала директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивон Дойл. — Это грозное предупреждение для каждого из нас».
На фоне роста заражаемости некоторые британские сетевые супермаркеты снова ограничивают продажи товаров первой необходимости, включая туалетную бумагу и обеззараживающий гель, чтобы не допустить ажиотажа. Весной на эти товары, а также на яйца, макаронные изделия и некоторые другие товары отмечался ажиотажный спрос. Несмотря на то, что запасов товаров на складах сейчас достаточно, администрация торговых сетей заявляет, что это необходимая мера предосторожности.