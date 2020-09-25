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12:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в Британии: рекордные цифры и предчувствия ажиотажа

В Британии снова появились признаки ажиотажного спроса на туалетную бумагу.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
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18.09
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19.09
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6148
21.09
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23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось20 056+108
11.09
102
12.09
119
13.09
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14.09
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150
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17.09
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18.09
134
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20.09
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21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело934 146+4 317
11.09
5734
12.09
5428
13.09
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14.09
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17.09
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18.09
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22.09
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23.09
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24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 255 574+359 141
12.09
319775
13.09
267601
14.09
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15.09
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306461
17.09
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312713
19.09
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20.09
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22.09
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278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось983 417+6 443
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
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16.09
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17.09
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18.09
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Выздоровело22 250 729+254 855
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13.09
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14.09
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19.09
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20.09
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21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
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Источник: GETTY IMAGES

Рост числа заболевших отмечают власти Британии. За среду здесь зарегистрировано 6634 новых случая — почти на 500 больше, чем днем ранее.

Официально это самое высокое число заражений в Британии за сутки с самого начала пандемии, однако корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Ник Триггл уверен, что цифры первых месяцев эпидемии в Британии не отражали реального положения вещей.

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«Весной, на пике падемии у нас были настолько ограниченные возможности тестирования, что его проходили, можно сказать, только пациенты больниц», — отмечает Триггл.

«Сигналы совершенно четкие. Процент позитивных тестов растет среди всех возрастных групп, и мы наблюдаем резкий всплеск числа пациентов в больницах и отделениях реанимации, — сказала директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивон Дойл. — Это грозное предупреждение для каждого из нас».

На фоне роста заражаемости некоторые британские сетевые супермаркеты снова ограничивают продажи товаров первой необходимости, включая туалетную бумагу и обеззараживающий гель, чтобы не допустить ажиотажа. Весной на эти товары, а также на яйца, макаронные изделия и некоторые другие товары отмечался ажиотажный спрос. Несмотря на то, что запасов товаров на складах сейчас достаточно, администрация торговых сетей заявляет, что это необходимая мера предосторожности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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