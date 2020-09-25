Московскую систему видеонаблюдения запустят еще в десяти городах

Однако развернуть систему по всей стране пока невозможно, говорят эксперты: немногие регионы готовы тратить свой бюджет, а федерального финансирования на всех не хватит. Стоимость создания системы видеонаблюдения в крупном городе на рынке оценивают в 100−110 млн руб.
Московский опыт развития системы распознавания лиц готовятся распространить в регионах, выяснил «Ъ».
Компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех», фонд Рубена Варданяна, основатели и ранние инвесторы) в пилотном режиме запустила в десяти крупных российских городах системы, позволяющие отслеживать жителей по биометрическим данным, рассказал «Ъ» представитель компании.
В NtechLab отказались сообщить, в каких именно городах работают пилоты, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров, но раскрыли данные по Нижнему Новгороду.
В городе появится единая сеть видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, к которой будет подключено 3 тыс. камер, говорят в NtechLab. Их расположат на остановках, в общественных пространствах и домофонах. «Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц», — пояснил сооснователь NtechLab Александр Кабаков.
В перспективе, надеются в NtechLab, благодаря определению количества людей на остановках город сможет также прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизирует транспортные потоки.
В какую сумму система в итоге обойдется региону, пока не ясно. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил «Ъ», что называть эти данные преждевременно: «Мы в процессе формирования технического задания и начальной цены контракта. Обсчитаем все в зависимости от масштабов системы».
Внедрение системы по распознаванию лиц в среднем обойдется в 100−110 млн руб. на крупный город, оценивают в IT-компании «Крок», основные затраты — это инфраструктура, то есть видеокамеры и центр обработки данных (ЦОД). И если первое в некоторых городах есть, то второго нет практически нигде, рассуждает в беседе с «Ъ» топ-менеджер компании, работающей в этой сфере.
По мнению большинства экспертов, регионы в основном не готовы тратить средства на такую цифровизацию.
Редкие из них могут приобрести подобные решения за собственные деньги, широкое масштабирование московского опыта может идти только с помощью субсидий из федерального центра, считает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов.
Гендиректор VisionLabs, чьи решения также применяются в Москве, Дмитрий Марков говорит, что компания тоже делает пилотные проекты в ряде регионов. «Там не федеральные деньги, а региональные. Строить ЦОД, покупать софт, создавать инфраструктуру и обслуживать ее — не самая дешевая история для многих регионов», — подтверждает он.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, курирующего проект «Умный город», куда входят мероприятия по созданию систем интеллектуального видеонаблюдения, у правительства еще нет понимания, как системно финансировать субъекты федерации в этом направлении.
Пока планируется только конкурс, по итогам которого три города в стране, предложивших лучшие проекты по цифровизации, получат из центра по 30−75 млн руб. Как уточнил Егоров, муниципалитетам лучше договариваться с бизнесом о совместных проектах, а не ждать федеральных траншей на эти цели.
Никита Королев, Нижний Новгород