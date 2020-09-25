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09:12 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Источник: РИА Новости

Депутат отметил, что непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных.

«По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации», — написал он в Telegram-канале.

Чтобы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью, добавил депутат. Заняться составлением такого перечня может правительство.

«Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета», — пояснил Нилов, отметив, что за основу можно взять подобный проект, существующий в Москве.

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