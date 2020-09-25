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05:04 (мск), источник: ТАСС

Горбачев считает, что кризис пандемии может поспособствовать сокращению военных расходов

Освободившиеся средства нужно перенаправить на медицину и образование, заявил первый президент СССР.

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Источник: AP 2020

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Экономические последствия пандемии могут заставить страны мира сократить военные расходы и перенаправить освободившиеся средства на другие цели, включая медицину и образование. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев в опубликованной в пятницу статье в японской газете Asahi.

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«Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против нее. Мир должен обратить особое внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачева, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10−15%», — говорится в статье.

Горбачев считает, что «в ситуации хронического дефицита и пересмотра бюджета каждой стране будет легче прислушаться к таким призывам». «Государства, которые были экономически и финансово ослаблены в следствии воздействия пандемии, больше не в состоянии продолжать гонку вооружений», — отметил первый президент СССР. По его мнению, освободившийся бюджет можно направить на медицину, образование и охрану окружающей среды.

Он также выразил мнение, что в нынешней ситуации решение глобальных проблем возможно только путем сотрудничества и укрепления доверия к международным организациям. «В этом смысле важно не допустить краха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это незаменимый инструмент международного сотрудничества в области безопасности человечества», — подчеркнул Горбачев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 31,9 млн человек, более 976 тыс. умерли.

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