Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 25 сентябряОткрытие первой в России публичной больницы, последнее выступление Сергея Есенина и другие события
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
07:54 (мск), источник: Ведомости

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Родители российских школьников перечислили главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии коронавирусной инфекции. Опрос провели эксперты центра компетенций EdCrunch University среди 15 000 семей в стране, в которых дети из-за пандемии вынуждены были учиться дистанционно, пишет ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 141 225+361 390
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось981 808+6 704
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 151 303+260 861
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: Reuters

Основными минусами удаленного обучения родители считают:

  • Низкое качество интернет-соединения — (такой ответ дали 34% опрошенных)
  • Перебои в работе образовательных онлайн-платформ — 29%
  • Низкая цифровая грамотность учителей — 20%
  • Низкий уровень мотивации самих школьников — 10% Недостаток качества цифрового контента — 7%

По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе.

В результате дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.

В мае россияне называли главную проблему дистанционного образования. Согласно итогам опроса компании Wanta Group, главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. По данным РБК, высоко оценивают платформы дистанционного образования только 23% россиян. Кроме того, исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении.

 Популярность кроссоверов в Европе угрожает автокомпаниям
Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лиц
Тихановская: Лукашенко слишком поздно занялся реформами
В России леса впервые станут частной собственностью
Отец Максима Марцинкевича обнаружил на его теле следы пыток
Литва приняла резолюцию об отказе от «Северного потока-2»
В Бурятии прекратили поиски самолета Ан-2
Определился обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Одинокую женщину видно сразу. Главные признаки
Hi-Tech
На AliExpress появилась долгожданная новинка Продавцы ожидают дефицита
Авто
В России появятся две новые модели Chevrolet Три уже представленные в нашей стране модели получат модернизацию
Кино
Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках Актриса вспомнила работу над фильмом «Казино»
Новости партнеров
Киркоров представил фанатам молодую супругу
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
На грани допустимого: корабль НАТО встал на пути российского фрегата
Популярные темы на «Детях»
А вы жалеете о чем нибудь в отношении детей? 154
Кто ты по жизни... 146
Читать-считать-писать до школы. 140
Как думаете цены на СИЗы вырастут опять? 109
Леди
Бузова отрезала челку и стала похожа на Джей Ло Звезда изменилась до неузнаваемости!
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь