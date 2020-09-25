Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Основными минусами удаленного обучения родители считают:
По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе.
В результате дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.
В мае россияне называли главную проблему дистанционного образования. Согласно итогам опроса компании Wanta Group, главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. По данным РБК, высоко оценивают платформы дистанционного образования только 23% россиян. Кроме того, исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении.