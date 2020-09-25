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09:02 (мск), источник: Интерфакс

Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября

Кроме того, мэр рекомендовал работающим пенсионерам и лицам с хроническими болезнями перейти на «дистанционку».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
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14.09
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16.09
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17.09
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18.09
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71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
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16.09
5809
17.09
5754
18.09
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19.09
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20.09
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22.09
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23.09
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11.0924.09
Инфицировано32 230 923+363 750
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
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16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
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21.09
249302
22.09
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23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось982 969+6 711
11.09
5861
12.09
6092
13.09
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15.09
4449
16.09
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17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
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4952
21.09
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22.09
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23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 234 764+256 765
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
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21.09
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22.09
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23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: Агентство «Москва»

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости из дома или покидать загородный садовый участок, начиная с понедельника, 28 сентября.

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«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», — написал Собянин на своем личном сайте в пятницу. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отметил он.

«Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск. «При необходимости вам будут выданы больничные листы», — отметил Собянин. Если же присутствие граждан из указанных категорий на рабочем месте остро необходимо, то им необходимо соблюдать максимум осторожности, говорится в сообщении.

Кроме того, Собянин обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их снова перевести как можно больше сотрудников на «дистанционку».
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«Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19», — сообщил мэр.

Собянин также обратил внимание, что коронавирус пока не побежден, пандемия все еще продолжается. «И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний», — подчеркнул он. «Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — обратился мэр к жителям столицы.

Собянин также отметил, что ни властям, ни гражданам не хочется возвращаться к жестким ограничениям, которые были введены из-за коронавируса в столице этой весной. «Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — подытожил мэр.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Накануне, 24 сентября, источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что столичные власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом. Вместе с тем, собеседник агентства подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

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 Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19
Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых
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