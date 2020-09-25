09:02 (мск), источник: Интерфакс
Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
Кроме того, мэр рекомендовал работающим пенсионерам и лицам с хроническими болезнями перейти на «дистанционку».
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин
«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», — написал Собянин на своем личном сайте в пятницу. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отметил он.
«Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках», — говорится в сообщении на сайте мэра.
Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск. «При необходимости вам будут выданы больничные листы», — отметил Собянин. Если же присутствие граждан из указанных категорий на рабочем месте остро необходимо, то им необходимо соблюдать максимум осторожности, говорится в сообщении.
«Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер
Собянин также обратил внимание, что коронавирус пока не побежден, пандемия все еще продолжается. «И, как я уже говорил, на нее может наложиться
Собянин также отметил, что ни властям, ни гражданам не хочется возвращаться к жестким ограничениям, которые были введены
Накануне, 24 сентября, источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что столичные власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом. Вместе с тем, собеседник агентства подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.
Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.