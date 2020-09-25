В Приморье «русский Хатико» две недели ждет хозяина на перроне

Белый пес, который сидел возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам Никитиной, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин.
«Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же — лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то», — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, жители стали подкармливать верного пса.
«Собака начала бегать за людьми, словно искать хозяина, но со своего места не уходит», — рассказала она, добавив, что жители переживают за судьбу собаки, которую они прозвали «русский Хатико», но у всех есть свои животные. Хозяина для верного пса стали искать через соцсети.