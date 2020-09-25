Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».
Как сообщал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.
Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, также отметил, что эпидемиологическая ситуация усложняется. Он порекомендовал крупнейшим московским компаниям перевести часть сотрудников на удаленку, а жителям города старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями — с 28 сентября оставаться по возможности дома, перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли.