Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11:59 (мск), источник: РИА Новости

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России.

Коронавирус COVID-19
13:03 (мск)Большинство россиян боятся COVID-19 меньше карантина
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось20 056+108
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело934 146+4 317
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 255 574+359 141
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось983 417+6 443
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 250 729+254 855
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
Источник: РИА Новости

По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».

Новость
В России впервые с конца июня за сутки выявлено больше 7 тыс. заболевших COVID-19

Как сообщал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, также отметил, что эпидемиологическая ситуация усложняется. Он порекомендовал крупнейшим московским компаниям перевести часть сотрудников на удаленку, а жителям города старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями — с 28 сентября оставаться по возможности дома, перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 136 048 человек, из них более 20 тысяч погибли, 934 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число пациентов с COVID-19 превысило 31,7 миллиона, как минимум 973 тысячи из них умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Собянин попросил московские компании продлить удаленку
В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса
В Британии ограничивают продажи товаров первой необходимости
Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника
В России выявили наибольшее число заболевших COVID-19 с июня
В США беременная прыгнула в воду, чтобы спасти мужа от акулы
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Как выглядит самый маленький датчик в мире
Здоровье
Врач назвал первые признаки поражения легких При наличии этих симптомов надо обратиться к врачу.
Hi-Tech
Новые Ту-160: какими станут российские суперсамолеты Что изменится?
Кино
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов» Экстрасенсы попытаются узнать как можно больше деталей из жизни звезды
Новости партнеров
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Дети
Кто из звезд не выдержал пандемию и развелся (вы удивитесь) Rоронавирус окончательно «добил» браки, которые до пандемии подавали признаки жизни
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь