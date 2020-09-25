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11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые с конца июня за сутки выявлено больше 7 тыс. заболевших COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 7212 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Это максимум с 24 июня. Накануне было выявлено 6595 больных. Общее число заболевших достигло 1 136 048. В Москве количество новых зараженных выросло в полтора раза по сравнению со вчерашним днем. За сутки в столице выявлено 1560 новых случаев заболевания, это антирекорд с 13 июня.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось20 056+108
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело934 146+4 317
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 235 933+355 692
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось983 065+6 425
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 238 873+255 181
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: Reuters

Умерли за последние сутки 108 человек (накануне 149), общее число погибших достигло 20 056. Выздоровели 4317 человек (ранее 6130), за все время — 934 146.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 1560 (за все время — 281 968);
  • Санкт-Петербург — 224 (41 798);
  • Московская область — 208 (72 529);
  • Ростовская область — 187 (20 980);
  • Нижегородская область — 168 (31 558).

Смертельных случаев больше всего зафиксировано в Санкт-Петербурге — 19 пациентов (всего 2858), в Дагестане — девять (580), в Московской области — семь (1311).

Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,9 млн), на втором — Индия (5,8 млн), на третьем — Бразилия (4,6 млн).

В России последнее время фиксируется ежедневный рост заболеваемости COVID-19. Власти и медики объясняют это наступлением сезона респираторных заболеваний, началом учебного года и другими факторами. В Москве на фоне роста зараженных усилили ограничения: с 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписывается соблюдать режим домашней самоизоляции, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников из группы риска на дистанционный режим работы.

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