В России впервые с конца июня за сутки выявлено больше 7 тыс. заболевших COVID-19

Умерли за последние сутки 108 человек (накануне 149), общее число погибших достигло 20 056. Выздоровели 4317 человек (ранее 6130), за все время — 934 146.
Больше всего новых случаев в регионах:
Смертельных случаев больше всего зафиксировано в Санкт-Петербурге — 19 пациентов (всего 2858), в Дагестане — девять (580), в Московской области — семь (1311).
Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,9 млн), на втором — Индия (5,8 млн), на третьем — Бразилия (4,6 млн).
В России последнее время фиксируется ежедневный рост заболеваемости COVID-19. Власти и медики объясняют это наступлением сезона респираторных заболеваний, началом учебного года и другими факторами. В Москве на фоне роста зараженных усилили ограничения: с 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписывается соблюдать режим домашней самоизоляции, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников из группы риска на дистанционный режим работы.