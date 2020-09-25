Вирусолог назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России

«Тут важная причина — соблюдение противоэпидемиологических мер. Единственный источник инфекции — это человек, носитель вируса. Если вы дистанцируетесь, если вы в людных местах используете маски, если вы моете часто руки, если вы по возможности соблюдаете режим самоизоляции, инфекция не должна сильно развиваться. Если вы относитесь к этому наплевательски — вот вам и причина, (заболеваемость) будет расти», — рассказал Альтштейн.
На уточняющий вопрос, связан ли рост количества инфицированных с тем, что граждане не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, эксперт ответил утвердительно: «Это я и имею в виду».