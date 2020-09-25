13:03 (мск), источник: Daily Storm
Большинство россиян боятся COVID-19 меньше карантина
Число сторонников ограничений за последние полгода значительно упало, показал опрос.
Более половины россиян (57%) выступают против возвращения ограничительных мер
«Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом», — приводит сервис данные опроса.
Отмечается, что чаще остальных за введение ограничений высказывались люди в возрасте до 24 лет — среди них поддерживают карантин 20%, а против — только 43%. Против карантина активнее всего выступили россияне средних лет, от 35 до 44 — поддержали идею только 14%, а против — 62%.
Положительно к идее относятся 10%, которые заявили, что точно поставят прививку от коронавируса после окончания испытаний, еще 24% тоже считают, что скорее привились бы. Не думают о вакцинации 66% опрошенных — из них половина вообще не собирается ставить прививку, а вторая половина вряд ли пойдет на это.
Сервис сопоставил данные за последние полгода и сообщает, что сторонников карантина с весны стало значительно меньше — в
Ранее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что речи о второй волне коронавируса в России не идет. «Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов (цитата по ТАСС). Он отметил, что пока рано оценивать, будет ли сезонный грипп усиливать пандемию коронавируса или ослабит ее.
По данным на 25 сентября, в России за последние сутки выявили 7212 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с 23 июня. Общее число заболевших в стране достигло 1 136 048. За последние 24 часа умерли 108 больных, а с начала эпидемии — 20 056 пациентов. В настоящее время в стране болеют коронавирусом 181 846 человек.
Егор Латышев