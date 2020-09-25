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13:03 (мск), источник: Daily Storm

Большинство россиян боятся COVID-19 меньше карантина

Число сторонников ограничений за последние полгода значительно упало, показал опрос.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось20 056+108
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело934 146+4 317
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано32 255 574+359 141
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось983 417+6 443
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 250 729+254 855
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
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Более половины россиян (57%) выступают против возвращения ограничительных мер из-за коронавируса, показал опрос сервиса Superjob. Сторонников введения карантина значительно меньше — только 16%. Россияне также не уверены, будут ли они прививаться от COVID-19, даже когда вакцина закончит испытания и станет общедоступна — о своем желании пройти вакцинацию заявили только 10%.

«Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом», — приводит сервис данные опроса.

Отмечается, что чаще остальных за введение ограничений высказывались люди в возрасте до 24 лет — среди них поддерживают карантин 20%, а против — только 43%. Против карантина активнее всего выступили россияне средних лет, от 35 до 44 — поддержали идею только 14%, а против — 62%.

Также подавляющее большинство россиян не уверены, будут ли проходить вакцинацию.

Положительно к идее относятся 10%, которые заявили, что точно поставят прививку от коронавируса после окончания испытаний, еще 24% тоже считают, что скорее привились бы. Не думают о вакцинации 66% опрошенных — из них половина вообще не собирается ставить прививку, а вторая половина вряд ли пойдет на это.

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Сервис сопоставил данные за последние полгода и сообщает, что сторонников карантина с весны стало значительно меньше — в марте-апреле эту идею поддерживали полностью или частично 61% респондентов против 34% сейчас. В июле карантин одобряли 46% россиян, в августе — уже только 41%.

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что речи о второй волне коронавируса в России не идет. «Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов (цитата по ТАСС). Он отметил, что пока рано оценивать, будет ли сезонный грипп усиливать пандемию коронавируса или ослабит ее.

По данным на 25 сентября, в России за последние сутки выявили 7212 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с 23 июня. Общее число заболевших в стране достигло 1 136 048. За последние 24 часа умерли 108 больных, а с начала эпидемии — 20 056 пациентов. В настоящее время в стране болеют коронавирусом 181 846 человек.

Егор Латышев

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