13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка превратила свое лицо в оптическую иллюзию (фото)
Невероятное мастерство.
Ханна Грейс из Великобритании тратит до 11 часов на то, чтобы создать очередную невероятную оптическую иллюзию на своем лице.
Ее голова запросто может «превратиться» в букет цветов, полотно сюрреалиста или и вовсе исчезнуть. Своими впечатляющими работами британка делится в соцсетях.
Профессия Ханны не имеет ничего общего с гримом. Женщина работает
Сперва Ханна просто красила лицо для развлечения, но затем обнаружила, что может запросто превратить одного человека в другого с помощью кисточек и косметики. Постепенно она начала осваивать новые темы и поняла, что больше всего любит оптические иллюзии.
«Я обычно создаю три или четыре образа в неделю, пока мой сын спит», — рассказывает британка. Но на самые сложные работы у Ханны может уйти вся ночь. Затем она делает пару снимков для блога и смывает «волшебство».
Анна Лысенко