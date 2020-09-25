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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка превратила свое лицо в оптическую иллюзию (фото)

Невероятное мастерство.

Ханна Грейс из Великобритании тратит до 11 часов на то, чтобы создать очередную невероятную оптическую иллюзию на своем лице.

Ее голова запросто может «превратиться» в букет цветов, полотно сюрреалиста или и вовсе исчезнуть. Своими впечатляющими работами британка делится в соцсетях.

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Профессия Ханны не имеет ничего общего с гримом. Женщина работает шеф-поваром и воспитывает сына. Несколько лет назад Ханна внезапно увлеклась искусством макияжа и стала визажистом-самоучкой.

Сперва Ханна просто красила лицо для развлечения, но затем обнаружила, что может запросто превратить одного человека в другого с помощью кисточек и косметики. Постепенно она начала осваивать новые темы и поняла, что больше всего любит оптические иллюзии.

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«Я обычно создаю три или четыре образа в неделю, пока мой сын спит», — рассказывает британка. Но на самые сложные работы у Ханны может уйти вся ночь. Затем она делает пару снимков для блога и смывает «волшебство».

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Анна Лысенко

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