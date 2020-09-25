14:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: возвращать серьезные ограничения из-за коронавируса пока не планируется
Вводить более серьезные ограничения
В России в последние дни растет число зараженных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 7212 новых случаев — это максимум с 24 июня.
«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал журналистам Песков.
Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также сообщил, что власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе. По его словам, новых рекомендаций для их работы пока также нет.
В Москве зарегистрировано 1560 новых случаев — антирекорд с 13 июня. На фоне роста заболеваемости в столице вернули некоторые ограничения: с 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, а работодателям — перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу.