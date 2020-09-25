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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: возвращать серьезные ограничения из-за коронавируса пока не планируется

Вводить более серьезные ограничения из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. За последние сутки было выявлено свыше 7 тыс. заразившихся.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
12.0925.09
Скончалось20 056+108
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
12.0925.09
Выздоровело934 146+4 317
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
12.0925.09
Инфицировано32 266 914+346 262
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось983 720+6 409
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 258 508+255 779
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
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В России в последние дни растет число зараженных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 7212 новых случаев — это максимум с 24 июня.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал журналистам Песков.

Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии.
Дмитрий Песков

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также сообщил, что власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе. По его словам, новых рекомендаций для их работы пока также нет.

В Москве зарегистрировано 1560 новых случаев — антирекорд с 13 июня. На фоне роста заболеваемости в столице вернули некоторые ограничения: с 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, а работодателям — перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу.

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