13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первым российским проектом на Netflix станет документалка про легендарную тюрьму
Проект телеканала «Россия», снятый студией «Остров», расскажет о знаменитых петербургских «Крестах».
Лента «Кресты», рассказывающая об одной из старейших тюрем России, станет первым российским документальным фильмом на Netflix.
Над фильмом о почти 130-летней тюрьме работала студия «Остров», режиссер — Ангелина Голикова,
Фильм будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Он появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях.
Анна Лысенко