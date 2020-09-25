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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первым российским проектом на Netflix станет документалка про легендарную тюрьму

Проект телеканала «Россия», снятый студией «Остров», расскажет о знаменитых петербургских «Крестах».

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Лента «Кресты», рассказывающая об одной из старейших тюрем России, станет первым российским документальным фильмом на Netflix.

В санкт-петербургских «Крестах» отбывали наказание революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы. Были среди заключенных маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.

Над фильмом о почти 130-летней тюрьме работала студия «Остров», режиссер — Ангелина Голикова, оператор-постановщик — Юрий Ермолин. Авторы сценария — Сергей Мирошниченко и Елизавета Конякина.

Фильм будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Он появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях.

Анна Лысенко

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