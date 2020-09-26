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10:41 (мск), источник: Вести.Ru

В Крыму из моря подняли уникальный самолет времен ВОВ

В Крыму из моря подняли уникальный самолет времен ВОВ. В подъёме Белл П-39 «Аэрокобра» участвовали водолазы, которые закрепили стропы, после корпус подтянули к берегу и подняли на поверхность автокраном. Вся операция заняла 45 минут.

У истребителя Белл П-39 нет хвоста, но передняя часть сохранилась очень неплохо. Самолёт затонул в 800 метрах от берега при заходе на посадку на аэродром в Новофёдоровке, Сакского района. История машины хорошо известна, так как пилот остался жив. Ему удалось приводниться на истребителе с горящим двигателем и добраться до берега.

Специалисты отмечают, что «Аэрокобра» — очень редкая находка. Самолёт планируют законсервировать, после будет принято решение о реставрации и дальнейшей судьбе. Скорее всего он останется в одном из музеев Крыма. В экспедиции приняли участие добровольцы Русского географического общества, моряки Черноморского флота и специалисты АО «Предприятие подводно-технических работ «Петр».

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