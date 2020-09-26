В Крыму из моря подняли уникальный самолет времен ВОВ

У истребителя Белл П-39 нет хвоста, но передняя часть сохранилась очень неплохо. Самолёт затонул в 800 метрах от берега при заходе на посадку на аэродром в Новофёдоровке, Сакского района. История машины хорошо известна, так как пилот остался жив. Ему удалось приводниться на истребителе с горящим двигателем и добраться до берега.
Специалисты отмечают, что «Аэрокобра» — очень редкая находка. Самолёт планируют законсервировать, после будет принято решение о реставрации и дальнейшей судьбе. Скорее всего он останется в одном из музеев Крыма. В экспедиции приняли участие добровольцы Русского географического общества, моряки Черноморского флота и специалисты АО «Предприятие подводно-технических работ «Петр».