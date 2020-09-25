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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Источник: РИА Новости

«Двадцать седьмого сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал», — сказано в релизе.

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Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.

График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды «засвечивают» сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.

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