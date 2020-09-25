16:12 (мск), источник: РИА Новости
Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах
«Двадцать седьмого сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал», — сказано в релизе.
Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.
График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».
Интерференция, как объяснили в