Самые красивые деревни и городки: чем российская глубинка может привлечь туристов?

Источник: Григорий Покрас/Будущее России. Национальные проекты
Ассоциация самых красивых деревень и городков России планирует включить в свой список около 100 населенных пунктов до 2022 года и рассчитывает на их инфраструктурную поддержку по новому туристическому нацпроекту. Причем некоторые территории получат звание самых красивых уже в ходе стартовавшей на днях экспедиции «Русский Cевер 2.0». Корреспондент портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, отправился вместе с экспедицией и выяснил, чем эти территории привлекательны для туристов и как нацпроекты помогут еще больше раскрыть их потенциал.
Помощь для «самых красивых»
Первым в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России в 2015 году вошло старинное купеческое село Вятское в Ярославской области. С этого времени перечень расширился и теперь в него включены 13 населенных пунктов, при этом еще около 40 деревень и городков находятся в статусе кандидатов.
Глава Ассоциацию самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов | Источник: Григорий Покрас/Будущее России. Национальные проекты
«В течение трех лет мы планируем довести число наших участников до 100», — рассказал порталу глава ассоциации Александр Мерзлов в экспедиции «Русский Cевер 2.0» по селам, деревням и экопоселениям, которая стартовала 18 сентября. По его словам, за время этой экспедиции в ассоциацию планируется принять пять-шесть населенных пунктов, через которые проследуют участники. Присоединиться могут немузеефицированные деревни, села, поселки, станицы, аулы и прочие населенные пункты, в которых не более 2 тыс. жителей и хотя бы отчасти сохраняется сельский уклад.
Сертификация идет на основании баллов, которые эксперты присваивают по определенным критериям сохранения и развития территории. В числе таких критериев живописность местности, компактность зданий, освещение и подсветка, наличие памятников культурного наследия, природных достопримечательностей, контроль за мусорными отходами, уникальные гастрономические особенности и так далее. Сертификат выдается на пять лет, по истечении которых требуется переквалификация.
«Нам хотелось бы привлечь внимание государства и общества к тому, что в России есть красивейшие места, которые могут исчезнуть. Нужно сохранить их, для того чтобы помнить свои корни, не разрывать связь поколений. Для этого мы даем им статус самых красивых, который при умном подходе помогает зарабатывать на туризме и реализации местной продукции. Но если мы сфокусируем на них немного больше государственного внимания и финансирования, то получим образцовые места для отдыха внутри страны», — отметил Мерзлов.
Он считает, что помочь развитию таких территорий должен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который Ростуризм планирует разработать до конца года. «Мы рассчитываем, что в этот нацпроект войдет программа развития сельских локаций для стимулирования внутреннего и внешнего туризма. Поддержка может заключаться в обустройстве общественных мест, повышении их транспортной доступности, облагораживании видовых площадок и знаковых достопримечательностей, реконструкции памятных и природных объектов», — объяснил собеседник портала.
Участники экспедиции «Русский Север 2.0», которая проводится ассоциацией при поддержке Россельхозбанка, намерены на собственном примере доказать, что Русский Север является привлекательным туристическим направлением. Маршрут экспедиции пролегает через несколько регионов России, а всего за 19 дней путешественники преодолеют более 5 тыс. км.
Источник: Григорий Покрас/Будущее России. Национальные проекты
Сыроварня и сельский туризм
Одна из первых остановок — на частной сыроварне недалеко от города Переславля-Залесского в Ярославской области. В царские времена Ярославская губерния была главным сырным регионом страны, в XIX веке здесь действовало более 300 ремесленных сыроварен.
Работающая здесь предприниматель Мария Коваль решила продолжить традиции русского сыроварения, применяя и современные технологии, которые используют фермеры в Италии, Голландии и Франции. Свои первые эксперименты как сыродел она начала еще в 2012 году на кухне в обычной московской квартире. Ее угощения высоко оценили родственники и друзья, посоветовавшие организовать небольшой ремесленный бизнес.
«Прислушавшись, я сначала открыла маленькую сыроварню “за стеклом” на экобазаре в подмосковных Мытищах, прошла двухнедельное обучение у опытных сыроваров в Италии. И в 2014 году, набравшись опыта и знаний, усилившись технологом, замахнулась на более масштабное производство. На мою удачу родственники владели небольшим земельным участком в Ярославской области, которая славится своим разнотравьем, а до революции отсюда к царскому столу привозили творог. Я благоустроила это место, разместила там молочный цех и склад созревания сыров. На это ушло 15 млн рублей из личных сбережений и кредитных средств», — рассказала предприниматель.
Сыроварня Марии Коваль заработала в Ярославской области в 2014 году, в ассортименте — около 20 видов мягких, полутвердых и твердых авторских сыров. Составной частью бизнеса стала ферма с 200 овцами и козами, чтобы обеспечивать производство собственным молоком. Сначала предприниматель реализовывала свой продукт в магазинах сети «Азбука вкуса» через оптовика, а затем выстроила прямые продажи в собственных торговых точках в регионе.
В 2017 году один из туроператоров предложил Марии организовать гастрономический тур на ее ферму. Для приема гостей она оборудовала зону для дегустаций, разработала экскурсионную программу и уже в мае следующего года приняла первую группу. С того момента сыроварню посетили около 8 тыс. туристов. В планах предпринимателя развитие этого направления.
«В нацпроекте по туризму мы хотим увидеть программу господдержки сельского туризма с точки зрения инфраструктуры (подвести воду и газовые трубы, отремонтировать дороги). Например, участок протяженностью 3 км на подъезде к нашей сыроварне — полное бездорожье. Поэтому хотелось бы рассчитывать на помощь в создании базовой инфраструктуры. А дальше голосует сам потребитель: если ему понравится, то он обязательно вернется или как минимум оставит хорошие отзывы», — отметила Мария.
Восстановить и популяризировать
Другой локацией, через которую пролегал маршрут экспедиции, стало село Вятское — первый населенный пункт, получивший статус самого красивого. Соответствующая табличка установлена на въезде в село.
Местные жители хвалятся, что их родник по составу воды конкурирует с источниками Баден-Бадена, а удивительный ландшафт формирует «особый свет», ради которого сюда осенью приезжают художники со всей страны и не только: по живописности и колориту село не уступает Провансу. А главными гастрономическими особенностями этой местности считаются соленые огурцы и одуванчиковый мед.
На путь бурного развития населенный пункт стал 12 лет назад благодаря предпринимателю и меценату Олегу Жарову, который вместе с инициативными жителями и специалистами помог воссоздать по фотоархивам более 50 памятников архитектуры, купеческих домов и других объектов. Также в селе с этого времени распахнули свои двери 15 музеев. Объем помощи меценат оценивает в 1 млрд рублей.
Предприниматель и меценат Олег Жаров | Источник: Григорий Покрас/Будущее России. Национальные проекты
«С 2015 года, когда Вятское стало “самым красивым” селом, туристический поток вырос почти в четыре раза, до 300 тыс. человек ежегодно. Примерно четверть из них — иностранные гости. У нас не просто побывали, а жили с остановками послы США, Франции, Швеции, Швейцарии, Финляндии. Всех и не вспомнишь», — рассказал порталу Жаров.
В его планах завершить строительство исторической части села, открыть школу лепного ремесла. Также он планирует за ближайшие три года создать в Вятском киностудию со съемочным павильоном, «который по размаху не уступал бы «Мосфильму». По словам мецената, сегодня подобные киностудии работают только в Москве и Санкт-Петербурге. Для реализации проекта он уже заручился поддержкой директора Ярославского камерного театра Юрия Ваксмана и одной из крупных медиакомпаний страны.
«Если мы не будем изучать, показывать, популяризовать нашу историю, наши замечательные красивейшие места, не будет никакой перспективы развития страны. Сила русского духа находится и в деревнях, и в селах, и в маленьких городах», — убежден Жаров.
Культурная жизнь села
Надо заметить, что Вятское получило свой статус не только благодаря природным ландшафтам и терруарным огурцам. Одно из главных его богатств — насыщенная культурная жизнь. Например, здесь ежегодно летом проходят Дни Некрасова в Вятском, а также фестиваль «Провинция — душа России», одним из идейных вдохновителей которого стала знаменитая оперная певица Любовь Казарновская. Она проживает в селе вместе со своим супругом уже пять лет.
«Когда я приехала сюда, была совершенно очарована всем, что я увидела. И первая мысль, которая возникла, — сделать здесь фестиваль. Потому что, не секрет, именно провинция питает все столицы. Мы незамедлительно начали развитие этого фестиваля: это творческие встречи, приезд замечательных артистов, которые тоже влюбляются во все, что они видят. Они привозят потом сюда своих друзей, близких людей», — рассказала Казарновская.
Развитие культуры в селах поддерживается и на государственном уровне, в частности является одним из приоритетов нацпроекта «Культура», который реализуется с 2019 года. По нему муниципалитеты в ближайшие шесть лет получат не менее 660 модельных библиотек, 1200 современных кинозалов, 500 отремонтированных домов культуры. В тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры, будет создано 600 мобильных культурных центров.
Оперная певица Любовь Казарновская | Источник: Григорий Покрас/Будущее России. Национальные проекты
По словам Казарновской, уникальность Вятского заключается в сочетании активной культурной жизни и «провинциальной неторопливости в хорошем смысле, которая современному человеку просто необходима». «Нам всем порой нужна некая гавань, куда мы можем приплыть и сказать: «Здесь время останавливается», — отметила она.
Оперная певица считает, что «за всеми Турциями, Египтами и Лазурными Берегами россияне начали терять интерес к родной стране».
«На мой взгляд, это и есть национальная идея России — сохранение традиций, сохранение культуры во всех смыслах этого слова. Потому что культура — это спектральное понятие, которое включает в себя не только культуру традиционную, но и культуру музыкальную, культуру архитектуры, живописи, строительства, народных ремесел и прочее», — подчеркнула Казарновская.
Наиль Шахвалиев (Ярославская область)
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