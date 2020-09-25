Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
17:06 (мск), источник: Интерфакс

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Авиакомпания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага — Москва — Прага 4 октября, самолеты будут летать дважды в неделю, говорится в сообщении национального перевозчика Чехии.

Рейсы № ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Продажа билетов уже началась.

Читайте также
COVID-19 продолжает распространяться по миру

«Въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен и доступен только некоторым категориям. Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиями для въезда в РФ», — отметили в авиакомпании.

Россия пока не заявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией. Для въезда в эту страну действуют такие же ограничения, как для большинства других европейских государств. Среди них пока только Хорватия, Черногория, Австрия, Швейцария и Греция заявили о готовности принимать россиян.

Для въезда необходимы ПЦР-тесты на коронавирус, а Австрия в дополнение требует проходить карантин. Въезд в страны ЕС возможен с целью лечения, к родственникам, на длительную учебу или при наличии ВНЖ. В свою очередь в Черногорию, которая не входит в ЕС, можно въезжать беспрепятственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Россиян предупредили о возможных проблемах в работе телевизоров
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника
Метеороид, летевший на Землю, отскочил от ее атмосферы (видео)
В конце сентября в Англию пришла «зима» (фото)
Как выглядит самый маленький датчик в мире
Здоровье
Женщина без усилий похудела на 9 кг и раскрыла свой секрет Ей помогло интервальное голодание.
Hi-Tech
Важно знать: секретные коды AliExpress Дешево и быстро!
Горячие темы на Авто
Как формируются зависимости и что делать с этим? 335
Добрые слова. 192
Не могу жить без Анонимно 132
Думаю-- 117
Кино
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов» Экстрасенсы попытаются узнать как можно больше деталей из жизни звезды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вопрос, живущим в РФ! И имеющих детей школьников, студентов 594
Кинотавр 2020 462
что хорошего? 456
Поэтический конкурс № 18 («Семеро смертных»). Голосование 449
Леди
В сети обсуждают расставание Пересильд и Учителя Пара не комментирует отношения.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь