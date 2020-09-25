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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые заметили, как «мерцает» черная дыра

Точная причина этого явления пока не установлена.

Источник: M. Wielgus, D. Pesce & the EHT Collaboration

Астрономы сделали новое неожиданное открытие о знаменитой черной дыре в галактике M87. Оказалось, что диск из ионизованного газа вокруг нее имеет своеобразные колебания, из-за чего кажется, что загадочный космический объект мерцает.

Отчет о своем открытии исследователи опубликовали в The Astrophysical Journal.

Сверхмассивная чёрная дыра, которая превосходит по массе наше Солнце в 3,5−7,22 млрд раз, находится на расстоянии примерно 53,5 млн световых лет от Земли. Она стала первой черной дырой, сфотографированной учеными. Исторические снимки были представлены 10 апреля 2019 года и стали знаменательным для науки событием.

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Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope в результате наблюдений, которые длились около недели в 2017 году. Теперь же, просмотрев более ранние фотографии за 2009−2012 годы, ученые заметили колебания яркости диска, окружающего черную дыру.

Одна часть диска кажется ярче, другая — более тусклой. Но зоны яркости заметно меняются с течением времени. Это явление в науке еще называют эффектом Доплера.

Команда объясняет это изменение турбулентностью потока вещества, но пока не готова дать окончательный ответ о том, чем она вызвана.

Анна Лысенко

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