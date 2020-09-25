18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые заметили, как «мерцает» черная дыра
Точная причина этого явления пока не установлена.
Астрономы сделали новое неожиданное открытие о знаменитой черной дыре в галактике M87. Оказалось, что диск из ионизованного газа вокруг нее имеет своеобразные колебания,
Отчет о своем открытии исследователи опубликовали в The Astrophysical Journal.
Сверхмассивная чёрная дыра, которая превосходит по массе наше Солнце в 3,5−7,22 млрд раз, находится на расстоянии примерно 53,5 млн световых лет от Земли. Она стала первой черной дырой, сфотографированной учеными. Исторические снимки были представлены 10 апреля 2019 года и стали знаменательным для науки событием.
Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope в результате наблюдений, которые длились около недели в 2017 году. Теперь же, просмотрев более ранние фотографии за 2009−2012 годы, ученые заметили колебания яркости диска, окружающего черную дыру.
Одна часть диска кажется ярче, другая — более тусклой. Но зоны яркости заметно меняются с течением времени. Это явление в науке еще называют эффектом Доплера.
Команда объясняет это изменение турбулентностью потока вещества, но пока не готова дать окончательный ответ о том, чем она вызвана.
Анна Лысенко