Коронавирус: Израиль ужесточает карантин, Марсель закрывает рестораны, Елизавета II несет убытки

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. В Израиле ужесточаются правила уже второго за время пандемии общенационального локдауна, французский Марсель закрывает бары и рестораны, новые суточные рекорды заражаемости фиксируются в Польше и Словакии. Тем временем из-за карантина британская монархия несет значительные убытки.
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:23 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
12.09 5488
13.09 5449
14.09 5509
15.09 5529
16.09 5670
17.09 5762
18.09 5905
19.09 6065
20.09 6148
21.09 6196
22.09 6215
23.09 6431
24.09 6595
25.09 7212
12.0925.09
Скончалось20 056+108
12.09 119
13.09 94
14.09 57
15.09 150
16.09 132
17.09 144
18.09 134
19.09 144
20.09 79
21.09 71
22.09 160
23.09 150
24.09 149
25.09 108
12.0925.09
Выздоровело934 146+4 317
12.09 5428
13.09 2690
14.09 2475
15.09 5605
16.09 5809
17.09 5754
18.09 5339
19.09 5255
20.09 2895
21.09 2616
22.09 5976
23.09 5750
24.09 6130
25.09 4317
12.0925.09
Инфицировано32 365 450+326 308
12.09 319775
13.09 267601
14.09 234642
15.09 278925
16.09 306461
17.09 286592
18.09 312713
19.09 331026
20.09 270517
21.09 249302
22.09 293319
23.09 278484
24.09 271649
25.09 359267
12.0925.09
Скончалось984 906+5 518
12.09 6092
13.09 4547
14.09 3660
15.09 4449
16.09 6870
17.09 5486
18.09 5414
19.09 5894
20.09 4952
21.09 3634
22.09 4238
23.09 6052
24.09 5673
25.09 6461
12.0925.09
Выздоровело22 278 706+254 062
12.09 220036
13.09 241033
14.09 161260
15.09 243165
16.09 221227
17.09 235751
18.09 212434
19.09 248860
20.09 267358
21.09 203874
22.09 251760
23.09 244953
24.09 233568
25.09 253848
12.0925.09
Источник:GETTY IMAGES
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всех странах мира составило 32,2 млн человек, более 983 тыс. пациентов скончались. За время пандемии переболели и выздоровели 22,2 млн человек.
Объявляя о новых мерах, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «оказалась на краю пропасти».
Ужесточение карантина, которое еще должен одобрить Кнессет, включает дальнейшие ограничения на передвижение; по данным израильских СМИ, будут также закрыты все учреждения и компании, работа которых не является жизненно важной. Синагоги по случаю Йом-кипура — главного праздника иудаизма — будут открыты на следующей неделе лишь для небольших групп людей. Ограничиваются также масштабы любых протестных акций.
Новые меры решено было принять после того, как дневной показатель роста зараженных в Израиле превысил 8 тыс. — при том, что население страны составляет около 8,6 млн человек. Это самый высокий в мире уровень заболеваемости в пересчете на душу населения. С начала пандемии в Израиле было зарегистрировано более 206 тыс. случаев COVID-19, 1335 человек скончались.
Весной Израиль оказался в числе стран, наиболее эффективно отреагировавших на пандемию — власти страны быстро приняли решительные меры и им удалось свести к минимуму число летальных исходов. Однако после того, как в мае ограничения были сняты, ситуация вышла из-под контроля.
В Марселе закрывают рестораны, жители протестуют
Многие жители второго по величине города Франции — Марселя — разгневаны решением властей с субботы закрыть бары и рестораны в связи с новой вспышкой коронавируса.
На акцию протеста в Марселе собрались несколько сотен человек | Источник:AFP
Введение новых мер, которые продлятся две недели, вызвало акцию протеста, на которую в пятницу вышло несколько сотен местных жителей.
Мэр Марселя Мишель Рубирола заявила, что решение о новом карантине было принято в Париже и правительство страны не советовалось с городскими властями. «С мэрией Марселя никто не консультировался. Эпидемиологическая ситуация совершенно не оправдывает такие меры, — написала она в “Твиттере”. — Я не позволю, чтобы жители Марселя стали жертвой политических решений, которые никто не в состоянии понять».
В Париже также введены повышенные карантинные меры, однако там ограничения несколько мягче, чем в Марселе. В столице страны бары и рестораны должны закрываться не позднее 10 часов вечера, также прекратят работу тренажерные залы и спортивные центры.
В Марселе бы введен наивысший уровень тревоги на фоне общенациональной вспышки коронавируса | Источник:REUTERS
На прошлой неделе во Франции было зарегистрировано почти 67 тыс. новых случаев COVID-19, что на 8% больше по сравнению с предыдущими семью днями. При этом за неделю в больницах и домах престарелых от коронавируса умерли 332 человека, то есть на четверть больше, чем неделей ранее. При этом продолжает расти число пациентов в медицинских учреждениях, в том числе тех, которым требуется интенсивная терапия.
Королева несет убытки, но обещает держаться
По словам хранителя личного кошелька монарха сэра Майкла Стивенса, коронавирус может нанести существенный ущерб по финансам королевы Великобритании Елизаветы II. Как утверждает сэр Майкл, сокращение притока посетителей в такие популярныt среди туристов места, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, за три года могут привести к недостаче в 35 млн фунтов стерлингов.
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При этом королевская семья намерена стойко перенести эти невзгоды и не просить у государственной казны дополнительные средства.
Мы преодолеем связанные с коронавирусом финансовые трудности за счет экономии и собственных усилий.
Майкл Стивенс
хранитель личного кошелька монарха
В апреле зарплата всей королевской челяди была заморожена, освободившиеся вакансии не заполнялись, однако и без принудительных отпусков за свой счет удалось обойтись.
Что еще происходит в мире
В Словакии зарегистрирован новый дневной рекорд заражений — 419 случаев. С самого начала пандемии в этой стране сохранялся один из самых низких уровней смертности от коронавируса в Европе, однако вторая волна может поменять эту статистику.
В Польше второй день подряд регистрируют рекорды по заражаемости коронавирусом, там отмечено 1587 новых случаев — это самый высокий дневной показатель с марта. В общей сложности в стране уже более 84 тыс. случаев заражения и 2392 смерти. Власти Польши в связи с этим рассматривают возможность введения новых ограничительных мер.
«Таков результат нашего возвращения к нормальной жизни, — сетует министр здравоохранения страны. — И мы не исключаем, что число зараженных продолжит расти».
При этом еще в июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий советовал не преувеличивать риск инфекции, утверждая, что полякам не стоит воздерживаться от голосования на президентских выборах из-за коронавируса, который, по его словам, стал такой же болезнью, «как все остальные».
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В Индии число больных коронавирусом достигло 5,82 млн после того, как за последние сутки в стране было отмечено более 86 тыс. новых случаев. За это же время от Covid-19 там скончался 1141 человек. При этом в стране сохраняется относительно низкий уровень смертности — не более 1,6% от числа всех заразившихся.
В целом же по масштабам распространения инфекции Индия остается на втором месте после США, где число зараженных в четверг уже перевалило за 7 млн.
Рио без карнавала?
Организаторы традиционного ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в феврале будущего года, объявили, что праздник отложен на неопределенный срок.
Мы ищем альтернативные решения. Мы хотим сделать подарок городу, когда это станет безопасно, но пока не можем определиться с датой.
Жоржи Кастанейру
глава независимой лиги школ самбы
По его словам, у лиги просто не будет времени для подготовки и организации такого масштабного мероприятия.
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Отмена касается только официального карнавала, но не распространяется на местные уличные праздники и шествия, которые проходят в городе в это же время. Пока что у властей нет определенных планов на этот счет.
Пандемия особенно сильно ударила по Бразилии, где отмечено более 4.5 млн случаев заражения и почти 140 тыс. смертей от коронавируса.
Отсрочка или даже полная отмена карнавала может ощутимо ударить по экономике Бразилии, поскольку доход многих жителей страны сильно зависит от притока туристов, приезжающих полюбоваться этим зрелищем. Собственно, прибыль от туризма составляет около 8% от ВВП Бразилии.
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