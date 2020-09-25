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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Питон «оккупировал» ветровое стекло австралийской семьи (видео)

Такая картина здесь не редкость.

42-летняя Симона Дэвидсон из Германии, которая сейчас живет в австралийском Квинсленде вместе с мужем и тремя детьми, поделилась пугающим видео.

Во время поездки на машине на ветровое стекло внезапно выполз огромный питон, который принялся исследовать поверхность. Пока Симона удивлялась происходящему, ее супруг размышлял о том, откуда могла взяться змея и что с ней делать дальше.

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По словам Дэвидсон, вскоре после обнаружения непрошеного гостя они остановили машину. В это время питон забрался на крышу автомобиля, а затем скользнул по пассажирской двери. Супруг Симоны с помощью зонта снял змею с машины и отпустил на природу.

Катерина Гура

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