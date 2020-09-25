18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Питон «оккупировал» ветровое стекло австралийской семьи (видео)
Такая картина здесь не редкость.
42-летняя Симона Дэвидсон из Германии, которая сейчас живет в австралийском Квинсленде вместе с мужем и тремя детьми, поделилась пугающим видео.
Во время поездки на машине на ветровое стекло внезапно выполз огромный питон, который принялся исследовать поверхность. Пока Симона удивлялась происходящему, ее супруг размышлял о том, откуда могла взяться змея и что с ней делать дальше.
По словам Дэвидсон, вскоре после обнаружения непрошеного гостя они остановили машину. В это время питон забрался на крышу автомобиля, а затем скользнул по пассажирской двери. Супруг Симоны с помощью зонта снял змею с машины и отпустил на природу.
Катерина Гура