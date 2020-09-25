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19:34 (мск), источник: РИА Новости

Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минздрав предлагает сделать обязательной вакцинацию от гриппа для волонтеров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также для сотрудников правоохранительных органов, следует из проекта приказа Минздрава России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА Новости

«В национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приложением № 1 к приказу Минздрава России от 21 марта № 125н, вносится изменение, предусматривающее расширение контингента лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Проектом предлагается обязательная вакцинация против гриппа работников социальной и коммунальной сферы предоставления услуг, волонтеров, лиц, работающих вахтовым методом, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляющих таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль, отмечается в документе.

«В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом», — уточняется в пояснительной записке.

Предполагается, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в документе.

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