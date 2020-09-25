Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции

«В национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приложением № 1 к приказу Минздрава России от 21 марта № 125н, вносится изменение, предусматривающее расширение контингента лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается обязательная вакцинация против гриппа работников социальной и коммунальной сферы предоставления услуг, волонтеров, лиц, работающих вахтовым методом, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляющих таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и ветеринарный контроль, отмечается в документе.
«В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом», — уточняется в пояснительной записке.
Предполагается, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в документе.