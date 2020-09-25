20:06 (мск), источник: Lenta.Ru
В ВОЗ назвали обостряющиеся после коронавируса болезни
После коронавируса у некоторых людей могут обостряться
По ее словам, это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов.
Сейчас ведутся новые исследования, что, после того как люди вылечились, идет рост осложнений и
сердечно-сосудистых,и диабета.
Ранее заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде рассказала, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца в домашних условиях. Такая ситуация объясняется тем, что люди опасались обращаться в стационары
При этом главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов ранее заявлял, что во время самоизоляции