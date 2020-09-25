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20:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения ждет ребенка, сообщает Букингемский дворец

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йорскская Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ожидают рождения своего первого ребенка в начале следующего года, написал Букингемский дворец в «Твиттере». Подтверждая сообщения о беременности принцессы, британская королевская семья отмечает, что супруги «очень рады» поделиться этой новостью.

Источник: REUTERS

Принцесса Евгения — десятая в линии наследования британского трона. Она вышла замуж за Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. Венчание состоялось в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке.

Сама принцесса разместила в «Инстаграме» свое фото вместе с мужем, а также снимок с пинетками для новорожденного ребенка.

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Будущие родители уже получают поздравления, в том числе и от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ребенок будет девятым праправнуком королевы и герцога Эдинбургского, а также первым внуком родителей Евгении, принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Он — или она — станет одиннадцатым в очереди на престол, то есть сразу после своей матери, принцессы Евгении.

В британской королевской семье титулы не передаются по женской линии, и, соответственно, младенец будет просто мистером или мисс Бруксбэнк, поскольку у отца ребенка, мужа принцессы Евгении, нет аристократического титула. Однако королева может присвоить Бруксбэнку титул графа, или же выпустить указ, чтобы поменять правила.

Источник: PA

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк встретились в 2010 году, когда катались на лыжах в Швейцарии. Бруксбэнк работает менеджером в европейском отделе компании по производству текилы Casamigos Tequila, сооснователем которой является голливудский актер Джордж Клуни.

Источник: AFP 2020

Свадьба принцессы и Бруксбэнка транслировалась по телевидению, в Великобритании за церемонией наблюдали около трех миллионов человек. В самой часовне было 850 гостей молодоженов. Еще 1200 человек стояли на лужайке рядом с часовней.

Источник: PA

Свадебное платье принцессы было создано модельерами Питером Пилотто и Кристофером Де Восом. Оно отличалось тем, что открывало спину принцессы, так как она хотела, чтобы всем был виден шрам, оставшийся у нее после операции по исправлению сколиоза, когда ей было 12 лет.

Источник: REUTERS

Сестра Евгении, принцесса Беатриса, в июле вышла замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци, также в Виндзоре. Венчание должно было состояться в мае, но его отложили из-за пандемии коронавируса.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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