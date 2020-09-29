00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 29 сентября
День рождения
Служба полиции Лондона была образована 29 сентября 1829 года министром внутренних дел сэром Робертом Пилем, во исполнение инициированного им же Закона о лондонской полиции. Название
Несмотря на статус столицы Российской империи,
29 сентября 1916 в мире появился первый долларовый миллиардер. Им стал Джон Дэвисон Рокфеллер — основатель компании Standard Oil, осуществляющей добычу, транспортировку и переработку нефти. Джон Рокфеллер основал компанию Standard Oil в 1870 году вместе с братом Вильямом и еще двумя бизнесменами. К 1880 году концерн контролировал 95% нефтедобычи США. Состояние Рокфелера продолжило расти, даже после его выхода на пенсию в 1897 году, так как продолжал расти спрос на керосин и нефть, как и стоимость акций бизнесмена. Также миллиардер владел шестнадцатью железнодорожными и шестью сталелитейными компаниями, девятью фирмами, торгующими недвижимостью, шестью пароходствами, девятью банками и тремя апельсиновыми рощами.
Первая в СССР радиационная авария произошла на территории химкомбината «Маяк», находившегося в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск). 29 сентября 1957 года в 16 часов взорвалась емкость для хранения радиоактивных отходов. В течение следующих 11−12 часов радиоактивные осадки выпали на территории протяженностью 300−350 км к
29 сентября 1930 года в поселке Куоккале на 87-м году жизни умер русский живописец, художник и портретист Илья Репин. Последние 30 лет жизни Репин провел в Финляндии, в своем имении Пенаты в Куоккале. Среди работ этого периода, в основном были картины на религиозные темы. Также художник писал мемуары, часть этого материала вошла в книгу воспоминаний «Далекое близкое». Широкое признание Репину принесла картина «Бурлаки на Волге», законченная в 1873 году. Свои знаменитые работы — «Иван Грозный и его сын», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», художник создал, начиная с 1882 года. В 1894 году он возглавил живописную мастерскую Академии художеств, с которой расстался только в 1907 году.
В одном из последних писем Илья Репин написал: «Мне много было отпущено счастья на земле: мне так незаслуженно везло в жизни».
По информации «РИА Новостей», ТАСС, «Газеты. Ру», ИД КоммерсантЪ, Forbes, «Фонтанки» и открытых источников