02:08 (мск), источник: Life.ru
Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия
За чемпионку рейтинга говорят её «потрясающая работоспособность» и огромное количество главных ролей.
Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова со значительным отрывом возглавила рейтинг самых популярных российских актрис последнего десятилетия. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные подсчёты, в основе которых анализ не только количества картин, но также их качества и активности актёров в соцсетях.
— Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность. Светлана успела сняться в наибольшем количестве фильмов за рассматриваемый период, а это, в свою очередь, дало ей рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях, — говорится в публикации.
Дополнительные очки ей принесла премия «Золотой орёл», а также участие в съёмках зарубежных проектов. В общей сложности аналитики присудили ей 51,5 балла. На втором месте с 35,5 балла — Александра Бортич, у которой в зачёте 15 фильмов, семь главных ролей и 12 рекламных кампаний.
Третья строчка благодаря многочисленным наградам за фестивальные ленты досталась Елене Лядовой — 31 балл. Четвёртое место взяла Вера Брежнева, которая, несмотря на свою популярность певицы, снялась в большом количестве комедийных франшиз и очень востребована в медиа — 30 баллов. Замыкает топ-5 Кристина Асмус с 29,5 балла, львиная доля которых взята за счёт запросов в поисковиках и популярности в соцсетях.