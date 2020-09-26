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07:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор

Американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса. Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:23 MSK, 26.09
Инфицировано1 136 048+7 212
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
12.0925.09
Скончалось20 056+108
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
12.0925.09
Выздоровело934 146+4 317
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
12.0925.09
Инфицировано32 476 713+245 790
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось987 775+4 806
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 378 686+143 922
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
Источник: Reuters

Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов.

Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже, чем у остальных. Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

Ранее ученые Университета Рокфеллера (США) раскрыли, что опасные для жизни и смертельные случаи заболевания COVID-19 связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Согласно выводам исследователей, по крайней мере у 3,5 процента исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите.

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