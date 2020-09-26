06:45 (мск), источник: ТАСС
Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»
Журналист считает, что враждебное отношение объясняется тем, что американское телевидение показывает лишь плохое о России.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский телеведущий и общественный деятель Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как врага
«Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире
«Там [в США] тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — добавил Познер.
Журналист напомнил, что американские телевизионные компании — частные. «Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом», — считает Познер. По его мнению, это в итоге «приводит к очень отрицательному результату»: «с одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации». Телеведущий полагает, что «отчасти это уже произошло».