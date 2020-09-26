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07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашаев захотел лишить коллегу Добровинского статуса адвоката

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший интересы артиста Михаила Ефремова, захотел лишить коллегу Александра Добровинского Анну Бутырину статуса адвоката. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Источник: РИА "Новости"

Пашаев пожаловался, что, по словам Бутыриной, он якобы задолжал ей пять миллионов рублей. В частности, юриста возмутило то, что адвокат рассказывала обо всем этом на телевидении. Бывший защитник Ефремова усмотрел в высказываниях Бутыриной оскорбление по национальному признаку и нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.

«Она позорит порядочных, честных адвокатов. Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», — заключил он.

Ранее стало известно, что Пашаев собрался на выборы в Госдуму в 2021 году. Он заявил, что его решение связано с желанием «защищать людей на более высоком уровне». По его мнению, в этом депутатская работа схожа с адвокатской.

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