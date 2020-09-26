Пашаев захотел лишить коллегу Добровинского статуса адвоката

Пашаев пожаловался, что, по словам Бутыриной, он якобы задолжал ей пять миллионов рублей. В частности, юриста возмутило то, что адвокат рассказывала обо всем этом на телевидении. Бывший защитник Ефремова усмотрел в высказываниях Бутыриной оскорбление по национальному признаку и нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
«Она позорит порядочных, честных адвокатов. Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», — заключил он.
Ранее стало известно, что Пашаев собрался на выборы в Госдуму в 2021 году. Он заявил, что его решение связано с желанием «защищать людей на более высоком уровне». По его мнению, в этом депутатская работа схожа с адвокатской.