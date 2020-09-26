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16:21 (мск), источник: Forbes

Экономисты ВШЭ сообщили о сокращении в России среднего класса из-за пандемии

Пандемический кризис привел к тому, что российский средний класс, к которому до эпидемии коронавируса можно было отнести 24% работающего населения, сократился. 6,1% занятых представителей среднего класса перешли в категорию бедных. Эти цифры приводят эксперты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:23 MSK, 26.09
Инфицировано1 143 571+7 523
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
13.0926.09
Скончалось20 225+169
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
13.0926.09
Выздоровело940 150+6 004
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
13.0926.09
Инфицировано32 601 345+317 307
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
13.0926.09
Скончалось989 761+5 809
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
13.0926.09
Выздоровело22 512 527+244 218
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: РИА "Новости"

К среднему классу эксперты относили людей с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, которые соответствует хотя бы одному из двух признаков:

  • заняты по профессиям, которые относятся к 0−4 классам по ISCO (законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, офисные служащие, военные);
  • имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Причинами роста бедного населения стали потеря работы и снижение трудовых доходов из-за простоя, пишут исследователи. Их модельные расчеты показали, что в период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 рублей).

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Душевые доходы россиян также сократились из-за коронавируса на 9,7−11,5%, пишут эксперты ВШЭ. «За счет выплат населению удалось отыграть 2% падения доходов, но этого недостаточно для выхода на траекторию роста», — отмечают они. В первом квартале 2020 года реальные душевые денежные доходы составляли 102,1% от доходов соответствующего периода в 2019 году, но уже во втором квартале показатель снизился до 92,3%, сообщают исследователи со ссылкой на Росстат.

Для двукратного снижения бедности в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» экономисты считают необходимым кардинально обновить миссию, функционал и деятельность служб занятости, присвоив им федеральный статус. В службах должны также появиться специальные департаменты, которые бы занимались программами легализации неформальной занятости, считают эксперты. Число потенциальных участников таких программ они оценивают в 3,5 — 4 млн человек.

Эксперты также предлагают ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от семи до 16 лет (или до 18, если они продолжают учиться). По их оценкам, эта мера коснется 2,7 млн детей. В образовательной системе сокращению бедности, по мнению экономистов, способствует выделение квот (10% бюджетных мест) для отдельного конкурса абитуриентов из семей с низкими доходами и низким уровнем образования родителей, а также увеличение социальных стипендий до размера прожиточного минимума.

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