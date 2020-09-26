В России за сутки выявили 7 523 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 июня

Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,7%, до этого он неделю не превышал 0,6%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Ненецком АО, Смоленской области, Тульской области, Чувашской Республике, Татарстане (по 0,3%), Иркутской и Челябинской областях, республике Башкортостан (по 0,4%).
В частности, новые 1 792 случая выявлены в Москве, 232 — в Санкт-Петербурге, 204 — в Московской области, 189 — в Ростовской области, 166 — в Нижегородской области, 159 — в Воронежской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 183 196 человек.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 004, всего выздоровели 940 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 169 против 108 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 225 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,77% от всех заразившихся в России.