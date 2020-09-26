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12:11 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 7 523 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 июня

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 523, это максимум с 22 июня. Всего в России выявили 1 143 571 случай инфицирования, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 26.09
Инфицировано1 143 571+7 523
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
12.0925.09
Скончалось20 225+169
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
12.0925.09
Выздоровело940 150+6 004
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
12.0925.09
Инфицировано32 569 636+314 062
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось988 996+5 579
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 489 844+239 115
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,7%, до этого он неделю не превышал 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Ненецком АО, Смоленской области, Тульской области, Чувашской Республике, Татарстане (по 0,3%), Иркутской и Челябинской областях, республике Башкортостан (по 0,4%).

В частности, новые 1 792 случая выявлены в Москве, 232 — в Санкт-Петербурге, 204 — в Московской области, 189 — в Ростовской области, 166 — в Нижегородской области, 159 — в Воронежской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 183 196 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 004, всего выздоровели 940 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 169 против 108 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 225 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,77% от всех заразившихся в России.

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