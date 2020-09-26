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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турист из Ирландии оставил на Колизее свои инициалы

Ему грозит заключение или огромный штраф.

Источник: AP 2020

Полиция Рима задержала ирландского туриста, который вырезал на Колизее свои инициалы, сообщает CNN.

32-летний мужчина успел нацарапать две буквы высотой 6 сантиметров, после чего его заметила охрана и передала правоохранительным органам.

Ирландца, имя которого не называют, обвиняют в нанесении ущерба исторической достопримечательности. Ему грозит заключение до одного года или штраф в размере не менее 2,1 тыс. евро.

В 2014 году за похожие действия задержали россиянина. Он успел нацарапать на кирпичной кладке Колизея букву К, за что заплатил штраф в размере 20 тысяч евро.

Римский Колизей был построен в І веке нашей эры. Это наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. В XXI веке Колизей был признан одним из семи Новых чудес света.

Анна Лысенко

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