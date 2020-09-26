В «Векторе» предположили, что возможно формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал он в фильме Наили
Максютов пояснил, что если человек переболел коронавирусной инфекцией не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация.
«Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета <…> возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19», — заключил он.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что процесс снижения уровня антител к вирусу у переболевших людей, — обычная реакция иммунитета.
«После болезни и после прививки этот титр всегда больше. Он всегда растет, а потом падает. Главное — чтобы он не упал ниже того уровня, который является защитным. Какой он для коронавируса — пока это задача для ученых всего мира», — подчеркнула она.