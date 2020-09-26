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12:41 (мск), источник: ТАСС

В «Векторе» предположили, что возможно формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован при определенных особенностях иммунной системы. Такое мнение высказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

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15.09
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16.09
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18.09
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19.09
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20.09
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22.09
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23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: РИА "Новости"

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1».

Максютов пояснил, что если человек переболел коронавирусной инфекцией не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация.

Видео
Центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от COVID-19

«Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета <…> возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19», — заключил он.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что процесс снижения уровня антител к вирусу у переболевших людей, — обычная реакция иммунитета.

«После болезни и после прививки этот титр всегда больше. Он всегда растет, а потом падает. Главное — чтобы он не упал ниже того уровня, который является защитным. Какой он для коронавируса — пока это задача для ученых всего мира», — подчеркнула она.

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