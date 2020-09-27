06:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Только мой старший сын знает правду». Почему услуга по исчезновению пользуется в Японии спросом
Это случается каждый год, чуть ли не в каждой стране:
Это происходит везде — и в США, и в Германии, и в Британии. Человек вдруг всё бросает и исчезает, чтобы
В Японии таких иногда называют дзухатсу.
Я был сыт по горло своими отношениями с людьми. Я просто взял маленький чемоданчик и исчез, — вспоминает 42-летний мужчина, попросивший его назвать Сугимото. — В общем, я сбежал.
По его словам, в том городке, где он родился и жил, все его знали, потому что у его семьи там серьезный бизнес, который, как ожидалось, Сугимото унаследует и продолжит развивать. Но от одной мысли об этом ему становилось тошно, и в один прекрасный день он просто покинул город навсегда, никому не сказав, куда направляется.
Конечно, мотивы для исчезновения бывают разные — от неудачных браков до крупных долгов. Но независимо от причины, эти люди часто обращаются к компаниям, которые помогают осуществить задуманное.
Такие операции называют «услугами по ночным переездам», намекая на их тайный характер.
«В обычной жизни причиной переезда бывает нечто позитивное — поступление в университет, новая работа или вступление в брак. Но есть и печальные переезды — например, когда вас выгоняют из университета, вы теряете работу или пытаетесь избавиться от преследующего вас человека», — рассказывает Сё Хатори, основавший компанию по «ночным переездам» еще в 1990-х, когда в Японии случился серьезный экономический кризис.
Поначалу Хатори казалось, что единственной причиной бежать для людей будет финансовая западня, в которую они попали. Но вскоре он убедился, что есть и другие, социальные причины. «Мы занимались тем, что поддерживали людей, решивших начать новую жизнь», — говорит он.
Социолог Хироки Накамори более 10 лет изучает феномен дзухатсу. По его словам, сам этот термин стал употребляться в отношении исчезнувших еще в 1960-х.
«В Японии проще исчезнуть», — поясняет Накамори. Право на личную жизнь здесь уважается и строго защищено, человек может снять любую сумму в банкомате, и никто этого не заметит. Члены семьи не будут иметь доступа к видеозаписям камер наблюдения, на которых их отец или муж запечатлен убегающим.
«Полиция не станет вмешиваться в такие дела, если только не замешано
Тем, кого любимый человек бросил подобным образом, вынужденные поиски могут доставлять невыносимую боль.
«Я была потрясена, — рассказывает попросившая об анонимности женщина, чей 22-летний сын исчез и с тех пор не выходит на связь. — Он дважды терял работу. Наверное,
Она ездила туда, где он жил, искала его в соседних районах, подолгу ждала, сидя в машине у его дома, надеясь, что он вернется. Бесполезно.
По ее словам, в полиции сказали, что могли бы вмешаться, только если бы речь шла о подозрении на самоубийство. Но поскольку предсмертной записки не было, они ничем не могут помочь.
«Я понимаю, что бывают те, кто преследует других людей — они могут использовать информацию во вред. И тогда этот закон о защите частной жизни — правильный. Но как можно одинаково относиться к преступникам и родителям, ищущим своих детей? Что это такое?!» — восклицает она.
Согласно нынешним законам, не имея денег, всё, что я могу сделать, — это убедиться, что найденный труп не принадлежит моему сыну. Это всё, что мне осталось.
Многим дзухатсу еще долго приходится жить с чувствами сожаления и грусти.
«Я постоянно испытываю чувство, будто сделал
Дети — это единственное, о чем он сожалеет. Сейчас он живет в Токио. Компанию, которая организовала для него «ночной переезд», возглавляет женщина по имени Сайта, также попросившая об анонимности.
Дело в том, что Сайта — сама дзухатсу, вот уже 17 лет. Она «испарилась», решив прервать отношения, полные физического насилия. «В
«У меня самые разные клиенты, — продолжает Сайта.
Кто-тоубегает от серьезного домашнего насилия, кто-тодвижим эгоизмом и шкурными интересами. Я никого не сужу. Я никогда не говорю: «Ваш случай недостаточно серьезен». У каждого свои трудности.
Таким, как Сугимото, компания Сайты помогает разобраться с этими трудностями. Но, хотя ему и удалось исчезнуть, это не означает, что старая жизнь не преследует его.
«Только мой старший сын знает правду. Ему сейчас 13, — говорит Сугимото. — Я никогда не забуду его слов: “то, что решил отец, — это его жизнь, и я не могу это изменить”. Он мыслит более зрело, чем я, правда?».