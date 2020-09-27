Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
25Как выглядела столица 100 лет назад
06:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Только мой старший сын знает правду». Почему услуга по исчезновению пользуется в Японии спросом

Это случается каждый год, чуть ли не в каждой стране: кто-то решает исчезнуть — бросить работу, дом, семью, всю прошлую жизнь… В Японии существуют компании, которые помогают тем, кто хочет, чтобы про них говорили «как в воду канул».

Это происходит везде — и в США, и в Германии, и в Британии. Человек вдруг всё бросает и исчезает, чтобы где-то в другом месте, где его никто не знает, начать новую жизнь.

В Японии таких иногда называют дзухатсу. По-японски это — необъяснимое исчезновение, улетучивание. К людям, которые умышленно исчезают без следа, долгие годы, порой десятилетия скрывая свое местонахождение, оно тоже подходит.

Я был сыт по горло своими отношениями с людьми. Я просто взял маленький чемоданчик и исчез, — вспоминает 42-летний мужчина, попросивший его назвать Сугимото. — В общем, я сбежал.
50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

По его словам, в том городке, где он родился и жил, все его знали, потому что у его семьи там серьезный бизнес, который, как ожидалось, Сугимото унаследует и продолжит развивать. Но от одной мысли об этом ему становилось тошно, и в один прекрасный день он просто покинул город навсегда, никому не сказав, куда направляется.

Конечно, мотивы для исчезновения бывают разные — от неудачных браков до крупных долгов. Но независимо от причины, эти люди часто обращаются к компаниям, которые помогают осуществить задуманное.

Такие операции называют «услугами по ночным переездам», намекая на их тайный характер.

Людям, которые полностью и без следа хотят удалить себя из прошлой жизни, помогают это сделать и находят жилье в секретном месте.
Читайте также
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар

«В обычной жизни причиной переезда бывает нечто позитивное — поступление в университет, новая работа или вступление в брак. Но есть и печальные переезды — например, когда вас выгоняют из университета, вы теряете работу или пытаетесь избавиться от преследующего вас человека», — рассказывает Сё Хатори, основавший компанию по «ночным переездам» еще в 1990-х, когда в Японии случился серьезный экономический кризис.

Поначалу Хатори казалось, что единственной причиной бежать для людей будет финансовая западня, в которую они попали. Но вскоре он убедился, что есть и другие, социальные причины. «Мы занимались тем, что поддерживали людей, решивших начать новую жизнь», — говорит он.

Социолог Хироки Накамори более 10 лет изучает феномен дзухатсу. По его словам, сам этот термин стал употребляться в отношении исчезнувших еще в 1960-х.

Процент разводов в Японии всегда был и остается довольно низким, и некоторые считают, что, чем начинать долгую процедуру бракоразводного процесса, проще просто взять и бросить супруга (супругу), покинув дом в неизвестном направлении.

«В Японии проще исчезнуть», — поясняет Накамори. Право на личную жизнь здесь уважается и строго защищено, человек может снять любую сумму в банкомате, и никто этого не заметит. Члены семьи не будут иметь доступа к видеозаписям камер наблюдения, на которых их отец или муж запечатлен убегающим.

Читайте также
Японский политик объяснил «конфуз с крокодилом»

«Полиция не станет вмешиваться в такие дела, если только не замешано чего-то другого — криминала или аварии. Все, что может сделать семья исчезнувшего, — это нанять за большие деньги частного детектива. Или просто ждать. Это всё».

«Я была потрясена»

Тем, кого любимый человек бросил подобным образом, вынужденные поиски могут доставлять невыносимую боль.

«Я была потрясена, — рассказывает попросившая об анонимности женщина, чей 22-летний сын исчез и с тех пор не выходит на связь. — Он дважды терял работу. Наверное, из-за этого будущее представлялось ему тоскливым».

Она ездила туда, где он жил, искала его в соседних районах, подолгу ждала, сидя в машине у его дома, надеясь, что он вернется. Бесполезно.

По ее словам, в полиции сказали, что могли бы вмешаться, только если бы речь шла о подозрении на самоубийство. Но поскольку предсмертной записки не было, они ничем не могут помочь.

«Я понимаю, что бывают те, кто преследует других людей — они могут использовать информацию во вред. И тогда этот закон о защите частной жизни — правильный. Но как можно одинаково относиться к преступникам и родителям, ищущим своих детей? Что это такое?!» — восклицает она.

Согласно нынешним законам, не имея денег, всё, что я могу сделать, — это убедиться, что найденный труп не принадлежит моему сыну. Это всё, что мне осталось.

Исчезнувшие

Читайте также
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?

Многим дзухатсу еще долго приходится жить с чувствами сожаления и грусти.

«Я постоянно испытываю чувство, будто сделал что-то неправильное, — рассказывает Сугимото, бизнесмен, бросивший жену и детей. — Я не видел моих детей уже год. Я сказал им, что уехал в долгую командировку».

Дети — это единственное, о чем он сожалеет. Сейчас он живет в Токио. Компанию, которая организовала для него «ночной переезд», возглавляет женщина по имени Сайта, также попросившая об анонимности.

Дело в том, что Сайта — сама дзухатсу, вот уже 17 лет. Она «испарилась», решив прервать отношения, полные физического насилия. «В каком-то смысле я до сих пор пропавшая», — говорит она.

«У меня самые разные клиенты, — продолжает Сайта.

Кто-то убегает от серьезного домашнего насилия, кто-то движим эгоизмом и шкурными интересами. Я никого не сужу. Я никогда не говорю: «Ваш случай недостаточно серьезен». У каждого свои трудности.

Таким, как Сугимото, компания Сайты помогает разобраться с этими трудностями. Но, хотя ему и удалось исчезнуть, это не означает, что старая жизнь не преследует его.

«Только мой старший сын знает правду. Ему сейчас 13, — говорит Сугимото. — Я никогда не забуду его слов: “то, что решил отец, — это его жизнь, и я не могу это изменить”. Он мыслит более зрело, чем я, правда?».

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Дональд Трамп выдвинул противницу абортов Эми Барретт на должность судьи...
Минск: задержания женщин на "репетиции инаугурации Светланы Тихановской"
В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию на 5%
Асмус сообщила о своей госпитализации
Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн
Ученые узнали, в чем хитрость коронавируса
«Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче с удалением тренера
В Иркутске рысь взяла под опеку котенка (видео)
Hi-Tech
Это важно знать: секретный код AliExpress Дешево и быстро!
Горячие темы на Авто
Движение вперед 355
Между двух "огней"...(((((((((((( 320
Почему ни кто из людей до сих пор не нашёл инопланетян? 187
А и Б сидели на трубе, 133
Кино
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили Возлюбленная легендарного хоккеиста, бывшая балерина, вынужденная торговать на рынке турецким ширпотребом, и, конечно, акушер-гинеколог Бахметьева: вспоминаем самые яркие роли актрисы, завоевавшей искреннюю любовь зрителей
Новости партнеров
Будет чисто. Нацпроект обеспечил регионы средствами на сбор мусора
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Популярные темы на «Детях»
В 2-комнатной с двумя детьми 757
Вопрос, живущим в РФ! И имеющих детей школьников, студентов 604
что хорошего? 456
Американская королева 418
Новости партнеров
Россия сдержала тарифы
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь