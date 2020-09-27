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02:05 (мск), источник: Forbes

«У вируса есть одна большая хитрость»: ученые нашли возможную причину самых тяжелых случаев COVID-19

Ученые впервые сумели объяснить, почему люди в возрасте, особенно мужчины, больше рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме. Эти исследования могут помочь найти новый подход к лечению тысяч больных, пишет Bloomberg.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:23 MSK, 27.09
Инфицировано1 143 571+7 523
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
13.0926.09
Скончалось20 225+169
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
13.0926.09
Выздоровело940 150+6 004
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
13.0926.09
Инфицировано32 694 155+296 676
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
13.0926.09
Скончалось991 273+5 525
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
13.0926.09
Выздоровело22 575 658+262 389
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: РИА "Новости"

Два исследования, опубликованные 24 сентября в журнале Science, говорят о том, что возможной причиной почти 14% наиболее тяжелых случаев заболевания COVID-19 мог стать недостаток в организме интерферона I типа, который помогает регулировать активность иммунной системы. Одно исследование показало, что причиной неправильной реакции иммунитета могли стать генетические отклонения, в другом ученые обнаружили, что у ряда пациентов выделяемый интерферон атаковали антитела.

«Похоже, у вируса есть одна большая хитрость. [Она] состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — объяснил в разговоре с Bloomberg вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе Шэйн Кротти.
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Замедленный ответ интерферона приводит к размножению вируса в организме, которое в свою очередь «пробуждает» другие части иммунной системы. Это может вызвать воспаление легких — побочный эффект чрезмерной иммунной реакции на вирус, приводит агентство слова заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

Исследователи также обнаружили, что 94% пациентов с антителами, атаковавшими интерферон, были мужчинами. «Наша любимая гипотеза заключается в том, что это X-сцепленный рецессивный признак. Женщины с двумя Х-хромосомами защищены [от неправильной реакции], а мужчины с одной — нет», — отметил один из авторов исследования французский иммунолог Жан-Лоран Казанова. Кроме того, ученые обратили внимание, что половина пациентов с антителами-вредителями были старше 65 лет. Эти находки могут объяснить, почему пожилые мужчины переносят заболевание коронавирусом заметно хуже других групп, пишет Science.

Опубликованные исследования позволяют предположить, что у синтетического интерферона есть потенциал для лечения коронавируса на ранних стадиях, при этом своевременное начало терапии может быть ключевым фактором ее успеха, пишет Bloomberg со ссылкой на генетика Александра Хойшена из медицинского центра в Университете Неймегена.

Десятки рандомизированных клинических испытаний уже используют интерфероны в борьбе с COVID-19, сообщает агентство.

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