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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иркутске рысь взяла под опеку котенка (видео)

Заменила ему мать.

Сибирский зоопарк в Иркутске поделился трогательным видео, на котором рысь ухаживает за котенком. Ему сейчас ищут хозяев.

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Рысь по кличке Алена — местная знаменитость. Она известна добродушным нравом и сильным материнским инстинктом. В прошлом рысь заботилась о медвежатах, маламутах и еноте. Теперь Алена с радостью опекает нового детеныша.

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Алена живет в зоопарке уже 3,5 года. Котенком ее выкупили из Московского зверосовхоза, где из рыси планировали сделать шубу. Возможно, Алена стала такой доброй и заботливой в благодарность за спасение, говорят в зоопарке.

Анна Лысенко

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