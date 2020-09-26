17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иркутске рысь взяла под опеку котенка (видео)
Заменила ему мать.
Сибирский зоопарк в Иркутске поделился трогательным видео, на котором рысь ухаживает за котенком. Ему сейчас ищут хозяев.
Рысь по кличке Алена — местная знаменитость. Она известна добродушным нравом и сильным материнским инстинктом. В прошлом рысь заботилась о медвежатах, маламутах и еноте. Теперь Алена с радостью опекает нового детеныша.
Алена живет в зоопарке уже 3,5 года. Котенком ее выкупили из Московского зверосовхоза, где из рыси планировали сделать шубу. Возможно, Алена стала такой доброй и заботливой в благодарность за спасение, говорят в зоопарке.
Анна Лысенко