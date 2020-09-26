19:51 (мск), источник: РБК
Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики
Минэкономразвития составило осенний прогноз
Консервативный сценарий исходит лишь из «менее благоприятной
Прогноз на 2021−2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года. Эти цели в июле 2020 года заменили предыдущий стратегический концепт (майский указ 2018 года), передвинув горизонт их достижения с 2024-го на 2030 год. Из документа Минэкономики неясно, предполагает ли консервативный вариант менее эффективное достижение этих целей.
Другим основным риском для прогноза является рецессия в мировой экономике и после 2020 года. Восстановление мировой экономики «существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина», прогнозы характеризуются высокой неопределенностью, отмечает министерство.
В базовом варианте ВВП России, как уже сообщалось, растет на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году и на 3% в 2023-м. В консервативном варианте темпы роста составляют, соответственно, 2,7, 2,9 и 2,5%.
Консервативный сценарий предполагает более низкие цены на нефть — на $2−2,5 за баррель меньше, чем в базовом варианте. Средний курс доллара к рублю будет чуть слабее: 73,4−74,5 руб. (в базовом варианте: 72,4−73,8).
Более существенно различаются в двух вариантах прогноза траектории роста реальных располагаемых доходов населения. Если в базовом сценарии они растут на 3, 2,4 и 2,5% в 2021—2023 годах, то в консервативном ожидаются в диапазоне 1,6−1,9%.
Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности, указано в прогнозе Минэкономразвития. Предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением коронавируса.